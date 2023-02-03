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CУСПІЛЬСТВО

У Литві за годину зібрали понад 1 млн євро на радари ППО для України та досягли 5 млн

03 лютого 2023, 11:17
У Литві за годину зібрали понад 1 млн євро на радари ППО для України та досягли 5 млн
Фото: з вільного доступу
Литовській кампанії збору коштів на радари ППО для України вдалося залучити понад мільйон євро за спеціальну "щасливу годину", яку запустив один із благодійників для заохочення людей, та закрити мінімальний план збору.

Про це повідомив координатор збору Андрюс Тапінас.

Литовська ІТ-компанія Tesonet пообіцяла подвоїти внески людей, які скинуть кошти протягом однієї години з 8 до 9 ранку. У підсумку Тапінас повідомив, що за цей час люди надіслали 1 006 000 євро, які, відповідно, будуть подвоєні до 2 012 000 євро.

Керівництво компанії у зв’язку з цим вже пожартувало, що з таким ажіотажем фірмі "доведеться заробляти більше".

Вранці Андрюс Тапінас писав, що на рахунку кампанії збору вже понад 3 млн євро із запланованих п’яти. Тепер на лічильнику – вже 5,3 млн. 

Раніше повідомлялось, що Литва відправила в Україну протидронові системи, електрогенератори та інше обладнання.

Литвадопомогаблагодійність

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