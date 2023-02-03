У Литві за годину зібрали понад 1 млн євро на радари ППО для України та досягли 5 млн
Про це повідомив координатор збору Андрюс Тапінас.
Литовська ІТ-компанія Tesonet пообіцяла подвоїти внески людей, які скинуть кошти протягом однієї години з 8 до 9 ранку. У підсумку Тапінас повідомив, що за цей час люди надіслали 1 006 000 євро, які, відповідно, будуть подвоєні до 2 012 000 євро.
Керівництво компанії у зв’язку з цим вже пожартувало, що з таким ажіотажем фірмі "доведеться заробляти більше".
Вранці Андрюс Тапінас писав, що на рахунку кампанії збору вже понад 3 млн євро із запланованих п’яти. Тепер на лічильнику – вже 5,3 млн.
Раніше повідомлялось, що Литва відправила в Україну протидронові системи, електрогенератори та інше обладнання.