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ПОЛІТИКА

Литва має допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку – голова Міноборони

25 квітня 2024, 13:54
Литва має допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку – голова Міноборони
Фото: з вільного доступу
Кабінет міністрів України ввів заборону на пересилання закордонних паспортів і паспортів громадянина України за кордон.

Литва може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Однак спершу дочекається, як цю процедуру проводитимуть у Польщі.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє Delfi.

Він визнав, що Вільнюсу необхідно подумати, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни. Водночас міністр додав, що Литва поки що не розглядає конкретних заходів і стежить за тим, які рішення з цього питання ухвалить Польща.

"Напрямок правильний. У які заходи це перетвориться, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно", - заявив Кащюнас.

Він наголосив, що ніхто не буде збирати українських чоловіків і відвозити в Україну.

"Але (можна обмежити цих осіб) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах - це варіанти, як я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви", - заявив міністр.

Кабінет міністрів України ввів заборону на пересилання закордонних паспортів і паспортів громадянина України за кордон.

Польща також готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони могли допомогти своїй країні у війні проти росії, заявив 24 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. 

Литвачоловікипризовникивійна в Україні

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