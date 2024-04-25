Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку – міністр

"Будь-яка підтримка можлива", сказав Владислав Косіняк-Камиш.

Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони могли допомогти своїй країні у війні проти росії, заявив 24 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Його заява пролунала на тлі призупинення надання консульських послуг для українських чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років), а також заборони видачі закордонних паспортів за межами України згідно рішення уряду.

Про це повідомляє Reuters.

"Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських хлопців у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні", – сказав Косіняк-Камиш в інтерв'ю телеканалу Polsat News.

При цьому міністр оборони не уточнював, як саме Польща може допомогти.

"Будь-яка підтримка можлива", – сказав Косіняк-Камиш на запитання про те, як би Польща відреагувала, якби Київ попросив допомоги у поверненні додому тих, хто може втратити право на перебування в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення про тимчасове припинення консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, спрямоване на забезпечення справедливості.