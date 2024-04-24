Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Глава МЗС України назвав обмеження консульських послуг чоловікам за кордоном забезпеченням справедливості

24 квітня 2024, 19:55
Глава МЗС України назвав обмеження консульських послуг чоловікам за кордоном забезпеченням справедливості
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Кулеба сказав, що невідомо, скільки українських чоловіків повернуться додому після введення таких обмежень.

Рішення про тимчасове припинення консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, спрямоване на забезпечення справедливості.

Про це сказав в інтерв'ю The Guardian міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

За його словами, "хлопці в окопах дуже втомилися", тому їм необхідна заміна. 

"Вони не розуміють, чому уряд не намагається залучити більше людей до участі у війні", - сказав Кулеба і додав, що невідомо, скільки українських чоловіків повернеться, але для тих, хто перебуває за межами нашої раїни, неприйнятно "сидіти в ресторанах", тоді як інші вмирають.

Нагадаємо, що із 23 квітня ввели тимчасові обмеження у прийнятті нових заяв на надання консульських послгу чоловікам 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном. Згодом Міністерство закордонних справ оприлюднило відповіді на поширені запитання через ці обмеження.

На такий крок України відреагувала Єврокомісія.

консульствоДмитро Кулебавійна в Україніросія-агресор

Останні матеріали

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд
24 квітня 2024, 20:09
Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Політика
Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 16:46
росіяни прорвалися до Очеретиного. І намагаються закріпити успіх – Том Купер
Cуспільство
росіяни прорвалися до Очеретиного. І намагаються закріпити успіх – Том Купер
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 13:44
Пропагандони мають нову героїню у Вашингтоні. Вони лютують через
Політика
Пропагандони мають нову героїню у Вашингтоні. Вони лютують через "зраду" республіканців – Джулія Девіс
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 12:33
Європа, а не НАТО, має відправити війська в Україну. Чому не слід хвилюватися через ризики ескалації – Foreign Affairs
Політика
Європа, а не НАТО, має відправити війська в Україну. Чому не слід хвилюватися через ризики ескалації – Foreign Affairs
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 08:53
Нема причин поки радіти оголошенню про американську допомогу. Що дозволяє росіянам просуватися – Том Купер
Політика
Нема причин поки радіти оголошенню про американську допомогу. Що дозволяє росіянам просуватися – Том Купер
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 16:53
Багато дрібних дій. росіяни продовжують наполегливо атакувати українські позиції за підтримки авіації та артилерії – Дональд Гілл
Cуспільство
Багато дрібних дій. росіяни продовжують наполегливо атакувати українські позиції за підтримки авіації та артилерії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 11:21
російська загроза не щезне. Без європейського переозброєння НАТО прирікає себе на поразку – Ендрю Міхта
Політика
російська загроза не щезне. Без європейського переозброєння НАТО прирікає себе на поразку – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 08:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється