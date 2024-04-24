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У Єврокомісії відреагували на рішення МЗС щодо консульських послуг для чоловіків призовного віку

24 квітня 2024, 16:51
У Єврокомісії відреагували на рішення МЗС щодо консульських послуг для чоловіків призовного віку
Фото: з вільного доступу
В Єврокомісії не повідомили — підтримують таке рішення Києва чи ні .

У Європейській комісії заявили, що "взяли до відома" припинення надання консульських послуг українським чоловікам призовного віку за кордоном.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на єврочиновників. 

"Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист. Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", — наголосила речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер.

Втім, Хіппер відмовилася сказати, підтримують в ЄС чи ні таке рішення української влади. Не прокоментувала вона і те, чи будуть підлягати депортації українські чоловіки, що опиняться на території ЄС із протермінованими документами.

Тим часом представник Єврокомісії Ерік Мамер наголосив — мовляв, не можуть коментувати рішення Києва. 

"Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, — це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити", — каже Ерік Мамер.

Нагадаємо, від 23 квітня консульства України припинили надання послуг чоловікам призовного віку. Тепер вони зможуть лише оформлювати документи для повернення до України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що доручив диппредставництвам України за кордоном "вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку".

МЗСЄврокомісіявійна в Україніросія окупанти

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