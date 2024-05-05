Фінляндія хоче якнайшвидше побудувати завод з виробництва вибухівки, якої не вистачає в Європі
Фінляндія планує побудувати завод із виробництва тротилу, щоб збільшити виробництво боєприпасів, та просить допомоги в НАТО.
Про це повідомляє Yle.
Правда, при цьому уряд Фінляндії поки що не вирішив, де будувати завод.
Тротил є традиційною вибухівкою, яка використовується в артилерійських і мінометних снарядах. Виробництво тротилу посідає центральне місце з огляду на війну росії проти України.
Зараз доступність тротилу в Європі вважається майже критичною. Завод в Польщі не справляється з виробництвом великої кількості боєприпасів.
У грудні 2023 року уряд Фінляндії прийняв рішення про збільшення потужностей з місцевого виробництва боєприпасів для того, щоб підтримати Україну.