Фінляндія хоче якнайшвидше побудувати завод з виробництва вибухівки, якої не вистачає в Європі

Збільшення виробництва боєприпасів гальмує дефіцит вибухівки.

Фінляндія планує побудувати завод із виробництва тротилу, щоб збільшити виробництво боєприпасів, та просить допомоги в НАТО.

Про це повідомляє Yle.

Правда, при цьому уряд Фінляндії поки що не вирішив, де будувати завод.

Тротил є традиційною вибухівкою, яка використовується в артилерійських і мінометних снарядах. Виробництво тротилу посідає центральне місце з огляду на війну росії проти України.

Зараз доступність тротилу в Європі вважається майже критичною. Завод в Польщі не справляється з виробництвом великої кількості боєприпасів.

У грудні 2023 року уряд Фінляндії прийняв рішення про збільшення потужностей з місцевого виробництва боєприпасів для того, щоб підтримати Україну.