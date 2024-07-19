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ПОЛІТИКА

Китай і росія створюють конкурента НАТО – Bloomberg

19 липня 2024, 14:56
Китай і росія створюють конкурента НАТО – Bloomberg
footage of North Korea's state-run Korean Central Television on Sept. 20, 2023, shows the North's leader Kim Jong-un (L) and Russian President Vladimir Putin taking a seat in Putin's presidential Aurus Senat limousine at Vostochny Cosmodrome in the Russian Far East on Sept. 13. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)
Цього місяця відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва, де авторитарні лідери продемонстрували свої геополітичні плани.

Цього місяця відбувся саміт ключових геополітичних гравців у столиці однієї з країн-засновниць їхнього альянсу, яка також є потужним енергетичним виробником. Йдеться про великий безпековий альянс — Шанхайську організацію співробітництва (ШОС), яка провела зустрічі в Астані, столиці Казахстану.

На Заході не приділяють багато уваги ШОС, яка була створена три десятиліття тому так званою Шанхайською п'ятіркою, до якої входить Китай, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Незабаром до неї приєднався Узбекистан. У 2017 році членами організації стали Індія та Пакистан. Іран приєднався у 2023 році, а білорусь, маріонетка владіміра путіна, нещодавно підписала угоду про приєднання.

Про це повідомляє Bloomberg.

У певному сенсі ШОС є альтернативною версією НАТО. За чисельністю населення і географічним поширенням ШОС є найбільшою безпеково-оборонною організацією у світі. Її територія охоплює 80% євразійського континенту; на її членів припадає 40% населення світу і понад 30% світового ВВП.

На папері НАТО виглядає сильнішим. На 32 країни-члени Альянсу припадає більша частина світового ВВП. Загальні витрати країн НАТО на оборону становлять близько 1,2 трильйона доларів, в той час, як витрати ШОС вдвічі менші.

На саміті в Астані путін заявив, що альянс "покликаний замінити застарілі європоцентристські та євроатлантичні моделі, які давали односторонні переваги лише окремим держава". Китайський лідер Сі Цзіньпін відповів тим же, заявивши, що Пекін і москва "повинні продовжувати відстоювати споконвічне прагнення до дружби для майбутніх поколінь". Вісь Москва-Пекін, безумовно, є центром ШОС, вважає колумніст.

Проте організація має серйозні недоліки, зокрема, відсутність деяких центральних елементів, притаманних НАТО. Найбільш очевидно, що країни не мають зобов'язань щодо колективної оборони, подібних до статті 5 Договору НАТО, в якій йдеться про те, що напад на одного члена є нападом на всіх. Поки що єдиною сформульованою позицією ШОС у сфері безпеки є співпраця у боротьбі з тероризмом, що, на думку Заходу, є в кращому випадку невизначеним завданням.

Крім того, серед країн-членів ШОС навряд чи існує універсальне узгодження з питань безпеки. Наприклад, Індія та Китай мають територіальні суперечки в Гімалаях, а ядерні Індія та Пакистан постійно перебувають на межі війни

НАТО має культурні, історичні й мовні відмінності, але розбіжності між його членами тьмяніють у порівнянні з викликами, з якими стикається ШОС. У геополітичних амбіціях ШОС дійсно помітні два аспекти.

Перша — це ступінь, до якого вона стає стабільною платформою для Китаю і Росії для легітимізації й поширення їхніх автократичних систем. Завдяки серії багатодержавних військових навчань, угодам про співпрацю в галузі технологій та іншим зв'язкам, ШОС може допомогти Пекіну і москві зміцнити свої геополітичні амбіції.

Другою головною занепокоєністю Заходу є те, наскільки москва і Пекін можуть використовувати ШОС, щоб відірвати важливі країни від порядку, очолюваного США. Дві найважливіші серед них — Туреччина та Саудівська Аравія, причому остання зараз є партнером у діалозі, але прагне стати повноправним членом ШОС. Дозволити провідному гравцю на Близькому Сході й другій за величиною армії НАТО потрапити під вплив Китаю та росії може мати катастрофічні наслідки.

"НАТО має приділяти більше уваги зростаючому впливу, економічному і військовому потенціалу та амбіціям Шанхайської групи. Альянс повинен здійснювати більше візитів на високому рівні, спільних військових навчань й обмін оборонними технологіями з нині дружніми країнами, які Китай і росія прагнуть приєднати до ШОС. ШОС поки що не є легітимним конкурентом трансатлантичного блоку, але якщо США та їхні союзники не будуть обережними, вона може ним стати незабаром", — підсумував Ставрідіс.

КитайНАТОШОСросія загроза

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