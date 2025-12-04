Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

США посилюють тиск на Грецію щодо фінансування американської зброї для України

04 грудня 2025, 11:01
США посилюють тиск на Грецію щодо фінансування американської зброї для України
Фото: Reuters
Очільник МЗС Нідерландів зазначив, що під час засідання Ради Україна-НАТО підкреслювали необхідність зберігати Україну сильною, особливо на тлі триваючих переговорів.

Вашингтон наполягає на тому, щоб Афіни приєдналися до Фонду пріоритетних потреб України (PURL), який збирає кошти на закупівлю американського озброєння для Києва.

Про це оголосив очільник МЗС Нідерландів Давід ван Веель після зустрічі міністрів країн НАТО у Брюсселі. 

Напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі американські дипломати в Афінах передали це прохання, підкреслюючи вдячність за принципову позицію Греції, але наполягаючи на публічному оголошенні про участь.

Вони закликали міністра закордонних справ Георгія Герапетрітіса оголосити про вступ до PURL на засіданні НАТО та підписати Генеральну рамкову угоду, навіть відклавши визначення суми внеску. США порадили Греції не бути серед меншості країн-членів НАТО, які не підтримують фонд.

Проте, жодних публічних зобов'язань після зустрічі Герапетрітіса із заступником держсекретаря США Крістофером Ландау не було. Греція, яка керується кабінетом прем'єр-міністра у цьому питанні, посилається на фінансові обмеження, що не дозволяють порушити "делікатний баланс".

Нагадаємо, Нова Зеландія та Австралія погодилися приєднатися до програми PURL — ініціативи НАТО із закупівлі американського озброєння для України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що PURL підтримують дві третини держав-членів, із загальними зобов'язаннями у 4 мільярди євро.

