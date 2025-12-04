Австралія та Нова Зеландія приєднаються до програми НАТО для закупівлі зброї Україні

До кінця року ініціатива PURL збере 5 млрд доларів.

Нова Зеландія та Австралія погодилися приєднатися до програми PURL — ініціативи НАТО із закупівлі американського озброєння для України.

Про це після зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в Брюсселі розповів генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає Euronews.

Рютте зазначив, що понад 20 країн Альянсу зробили внески у закупівлю американської зброї для України. Лише цього тижня про додаткову підтримку оголосили Канада (171 млн євро), Нідерланди (214 млн євро), а також Норвегія, Польща та Німеччина, які разом виділили 429 млн євро. Загалом до кінця року ініціатива має зібрати близько 5 млрд доларів.

Хоча Австралія та Нова Зеландія не входять до складу НАТО, обидві країни підтвердили готовність приєднатися до програми закупівель.

Euronews зазначає, що протягом найближчих двох років Україна потребуватиме щонайменше 83 млрд євро на військові потреби. Рютте очікує, що до кінця 2026 року щомісячні зобов’язання країн у межах PURL сягнуть 1 млрд доларів.

Нагадаємо, що Італія зупиняє участь у програмі PURL. Міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні пояснив, що у разі досягнення домовленостей і припинення бойових дій потреба в подальших постачаннях озброєнь зникне.