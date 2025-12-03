Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Італія сумнівається в доцільності постачання американської зброї Україні

03 грудня 2025, 20:11
Фото: instpres.univ.kiev.ua
У разі успішних мирних переговорів Україна більше не потребуватиме великої кількості американських озброєнь.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що участь країни в програмі НАТО PURL із закупівлі американської зброї для України на тлі триваючих мирних переговорів буде "передчасною". 

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

За словами Таяні, якщо мирні переговори завершаться угодою і бойові дії припиняться, Україна більше не потребуватиме такої кількості зброї. 

"Тоді будуть потрібні інші речі, такі як гарантії безпеки", - зазначив міністр.

Заява пролунала на тлі повідомлень ЗМІ про те, що уряд Італії може відкласти ухвалення декрету, який дозволив би продовжити постачання військової допомоги Україні наступного року. 

Наприкінці жовтня Італія непублічно висловила готовність брати участь у програмі PURL і оплатити закупівлю американської зброї для України.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив, що у випадку невдалих мирних переговорів союзники мають продовжувати надавати військову підтримку Україні та посилювати антиросійські санкції.

Він також заявив, що НАТО має щомісяця виділяти мільярд доларів на зброю для України

 
ІталіяPURL

