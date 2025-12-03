Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
НАТО має щомісяця виділяти мільярд доларів на зброю для України – Рютте

03 грудня 2025, 18:01
НАТО має щомісяця виділяти мільярд доларів на зброю для України – Рютте
Фото: REUTERS
Щоби підтримка країни була стабільною та передбачуваною.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники повинні щомісяця виділяти щонайменше 1 млрд доларів на американську зброю для України. 

Про це він заявив перед засіданням Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.

Рютте підкреслив, що вже зараз внески країн за останні чотири місяці склали близько 4 млрд доларів, що відповідає плановому темпу. 

"Нам потрібно щонайменше 1 млрд доларів щомісяця, а можливо, й більше. Ймовірно, близько 15 млрд доларів на рік на критично важливе американське озброєння", - зазначив він.

Генсек очікує, що до кінця року союзники вийдуть на рівень у 5 млрд доларів. Йдеться про постачання ракет та перехоплювачів для ППО, а також наступальних систем.

Рютте наголосив, що Європа та Канада посилюють внески, а стабільний потік озброєння є ключовим для захисту українських міст і критичної інфраструктури.

За останні два роки російські обстріли критичної інфраструктури змусили союзників переглянути підхід до підтримки України. Якщо раніше акцент робився на разових пакетах допомоги, то тепер ключовим стає регулярне фінансування, яке дозволяє планувати виробництво ракет ППО й боєприпасів на місяці вперед.

У 2024–2025 роках НАТО створює нову систему спільних закупівель та довгострокових контрактів із США та європейськими виробниками. Заяви Рютте сигналізують, що альянс переходить до моделі стабільної військової економіки, де підтримка України розглядається як ключовий елемент європейської безпеки на роки вперед.

Крім того, сьогодні генсек НАТО відповів на погрози путіна воювати з Європою.

 
