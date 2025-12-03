Генсек НАТО відповів на погрози путіна воювати з Європою
03 грудня 2025, 12:35
Генсек НАТО Марк Рютте применшив значення погроз російського диктатора путіна воювати з Європою, заявивши, що не реагуватиме на кожен його коментар.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Брюсселі.
Рютте відповів на запитання щодо заяв путіна, який напередодні заявив про нібито готовність "воювати з Європою, якщо буде потрібно". Генсек підкреслив, що не коментуватиме кожну погрозливу фразу очільника кремля та закликав не перебільшувати значення такої риторики.
За його словами, шлях до миру полягає у збереженні тиску на росію та забезпеченні стабільних поставок озброєння Україні, аби вона могла ефективно захищатися.
Рютте додав, що добре, що дипломатичні спроби тривають, однак критично важливо, щоб Україна перебувала у максимально сильній позиції під час будь-яких переговорів.