Генсек НАТО відповів на погрози путіна воювати з Європою

За його словами, шлях до миру полягає у збереженні тиску на росію та забезпеченні стабільних поставок озброєння Україні.

Генсек НАТО Марк Рютте применшив значення погроз російського диктатора путіна воювати з Європою, заявивши, що не реагуватиме на кожен його коментар.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Брюсселі.

Рютте відповів на запитання щодо заяв путіна, який напередодні заявив про нібито готовність "воювати з Європою, якщо буде потрібно". Генсек підкреслив, що не коментуватиме кожну погрозливу фразу очільника кремля та закликав не перебільшувати значення такої риторики.