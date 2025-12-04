Британія та Норвегія посилюють співпрацю для протидії підводним човнам рф в Атлантиці

Мета пакту - захистити підводні інтернет-кабелі та трубопроводи, що стали більш уразливими через зростання російської активності.

Британія і Норвегія укладають масштабну угоду про оборонну співпрацю задля захисту підводної інфраструктури, що передбачає спільну діяльність флотів обох держав у північній частині Атлантичного океану.

Про це повідомляє The Independent.

Мета пакту - захистити підводні інтернет-кабелі та трубопроводи, що стали більш уразливими через зростання російської активності.

За інформацією британського Міністерства оборони, за останні два роки кількість російських кораблів біля Британії зросла на 30%.

Підписати документ планують під час зустрічі прем’єра Кіра Стармера з норвезьким главою уряду Йонасом Гаром Стере на військовій базі в Шотландії.

Угода отримала назву "Lunna House Agreement" на честь історичної бази на Шетландських островах. Основою пакта є контракт на будівництво військових кораблів вартістю 13,3 млрд доларів.

Як зазначається у статті, нові кораблі мають забезпечити контроль за переміщеннями російського флоту у водах між Гренландією, Ісландією та Великою Британією.

Вони захищатимуть підводні кабелі й трубопроводи, які є ключовими для систем зв’язку, енергопостачання та газових поставок.

У межах угоди Велика Британія також приєднається до норвезької програми створення базових кораблів для безпілотних систем протимінної та підводної війни.

Крім того, британські морські піхотинці проходитимуть тренування в Норвегії для дій у складних зимових умовах, а країни розширять співпрацю щодо використання торпед Sting Ray та проведення спільних навчань.

Окремим напрямком стане розвиток автономних систем НАТО на Крайній Півночі.

Прем’єр-міністр Кір Стармер підкреслив важливість нового партнерства.

"У цей час глибокої глобальної нестабільності, коли в наших водах з'являється дедалі більше російських кораблів, ми повинні співпрацювати з міжнародними партнерами для захисту нашої національної безпеки. Ця історична угода з Норвегією зміцнює нашу здатність захищати кордони та критичну інфраструктуру, від якої залежать наші країни", - наголосив він.

Також повідомляється, що королівський флот отримає сучасні норвезькі морські ударні ракети, здатні вражати цілі на дистанції понад 100 миль.

Норвегія з її ресурсами нафти й газу з 2022 року відіграє надважливу роль в енергетичній безпеці Європи. Левова частка видобутку відбувається у морі.

За останні місяці був щонайменш один випадок, коли над норвезьким родовищем помітили невідомий безпілотник.