Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Норвегія виділить €8 млн на енергетику та медицину в Україні

23 березня 2026, 20:36
Норвегія виділить €8 млн на енергетику та медицину в Україні
Фото: Главком
Другий рік поспіль Норвегія підтримує компанії через схему підтримки бізнесу Norad.

Українські та норвезькі компанії отримають підтримку уряду Норвегії у розмірі 93 млн крон (8 млн євро) для пілотних проєктів у сфері відновлюваної енергетики та постачання ліків.

Про це йдеться у повідомленні норвезького уряду.

"Схема підтримки бізнесу Norad допомагає зменшити ризики для компаній та збільшити інвестиційні можливості в країні, що потерпає від війни", – заявив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

"Енергетичний сектор України зазнав величезних втрат після повномасштабного вторгнення чотири роки тому. Україна амбітно інвестує у відновлювану енергетику, і для Норвегії цілком природно зробити свій внесок, сприяючи компаніям, які хочуть інвестувати", – додав він. На додаток до енергетичного сектору, один проєкт у сфері охорони здоров'я також отримає підтримку.

Другий рік поспіль Норвегія підтримує компанії через схему підтримки бізнесу Norad. Цивільною частиною програми "Нансен" керує Норвезьке агентство з питань співробітництва у сфері розвитку Norad.

"Потреба у фінансуванні в енергетичному секторі є великою, і тому зараз ми надаємо підтримку як для реконструкції, придбання необхідних потужностей, так і для заходів, які роблять інфраструктуру більш енергоефективною", – сказав Ейде.

Ці компанії отримають підтримку в рамках цьогорічного розподілу коштів від Norad:

ДТЕК (Україна): 5,5 млн норвезьких крон виділено на два роки на розвиток вітроенергетичного проєкту орієнтовною потужністю 650 МВт. Проєкт має важливе значення для модернізації енергетичної системи України, посилення її стійкості та адаптації до стандартів ЄС. Планується, що вітропарк буде готовий у 2028 році.

Фармасофт (Україна): Отримає 6,5 млн норвезьких крон на розвиток більш гнучкого ланцюжка поставок фармацевтичної продукції, включаючи новий склад відповідно до стандартів ЄС та галузевих вимог.

Malthe Winje (Норвегія): Отримає 24 млн норвезьких крон на модернізацію та реабілітацію шести малих гідроелектростанцій, які не працюють. Це сприятиме децентралізованому виробництву відновлюваної енергії в системі, що серйозно постраждала від російських атак. Угода розрахована на два роки.

Fenix Repower AS (Норвегія): Отримає 57 млн норвезьких крон на розвиток вітрової електростанції, яка вироблятиме 0,52 ТВт-год відновлюваної енергії щорічно, зміцнюватиме місцеву енергетичну безпеку та підтримуватиме "зелений" перехід України до енергетичних стандартів ЄС. Угода розрахована на два роки.

Норвегіядопомога Українівійна

Останні матеріали

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється