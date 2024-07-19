Європейські лідери стурбовані можливим поверненням Трампа і його вибором Венса на посаду віцепрезидента
Європейські лідери, які вже занепокоєні тим, що колишній президент США Дональд Трамп може повернутися до Білого дому, отримали ще одну серйозну причину для хвилювання — його вибір сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса на посаду віцепрезидента від республіканців.
Загалом, присутність Венса в Білому домі, ймовірно, посилить скептицизм Трампа щодо НАТО. Він не буде підтримувати НАТО так само активно, як колишній міністр оборони Трампа Джеймс Меттіс, і не намагатиметься розвіяти занепокоєння європейських союзників, м'яко дорікаючи їм, як колишній віцепрезидент Трампа Майк Пенс.
Про це пише Джеймі Деттмер, редактор думок в Politico Europe.
"Вибір Трампом партнера по передвиборчій гонці підкреслює, що він не переосмислив свої погляди на НАТО і Європу", — пише Деттмер.
Втім, дехто сподівається, що другий термін Трампа можна пережити так само, як і перший. На саміті НАТО було багато розмов про те, що 20 з 32 країн-членів Альянсу зараз виділяють 2% свого ВВП на оборону. Усі розмови про те, що Європа зараз робить свій внесок, були спрямовані не на президента Джо Байдена, а на кандидата Трампа.
Минулого року юридичні проблеми колишнього президента США дозволили європейським лідерам зітхнути з полегшенням, але зараз вони знову намагаються створити "захищене від Трампа" НАТО, що б це не означало.
"У найгіршому випадку це просто неможливо. Якщо, звісно, Європа не поставиться набагато серйозніше до розширення своїх збройних сил і не перестане ставитися до своїх відносин зі США як до меню з можливістю вибирати делікатеси, не сплачуючи повний рахунок", — зазначає Деттмер.
Європі потрібно буде бути набагато конструктивнішою, ніж вона була за першої адміністрації Трампа й взяти на себе набагато більший тягар, ніж вона має зараз.