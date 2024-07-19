Європейські лідери стурбовані можливим поверненням Трампа і його вибором Венса на посаду віцепрезидента

Його можлива присутність у Білому домі посилить вимоги США до Європи взяти на себе більшу відповідальність за свою оборону.

Європейські лідери, які вже занепокоєні тим, що колишній президент США Дональд Трамп може повернутися до Білого дому, отримали ще одну серйозну причину для хвилювання — його вибір сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса на посаду віцепрезидента від республіканців.

Загалом, присутність Венса в Білому домі, ймовірно, посилить скептицизм Трампа щодо НАТО. Він не буде підтримувати НАТО так само активно, як колишній міністр оборони Трампа Джеймс Меттіс, і не намагатиметься розвіяти занепокоєння європейських союзників, м'яко дорікаючи їм, як колишній віцепрезидент Трампа Майк Пенс.

Про це пише Джеймі Деттмер, редактор думок в Politico Europe.

"Вибір Трампом партнера по передвиборчій гонці підкреслює, що він не переосмислив свої погляди на НАТО і Європу", — пише Деттмер.

Втім, дехто сподівається, що другий термін Трампа можна пережити так само, як і перший. На саміті НАТО було багато розмов про те, що 20 з 32 країн-членів Альянсу зараз виділяють 2% свого ВВП на оборону. Усі розмови про те, що Європа зараз робить свій внесок, були спрямовані не на президента Джо Байдена, а на кандидата Трампа.

Минулого року юридичні проблеми колишнього президента США дозволили європейським лідерам зітхнути з полегшенням, але зараз вони знову намагаються створити "захищене від Трампа" НАТО, що б це не означало.

"У найгіршому випадку це просто неможливо. Якщо, звісно, Європа не поставиться набагато серйозніше до розширення своїх збройних сил і не перестане ставитися до своїх відносин зі США як до меню з можливістю вибирати делікатеси, не сплачуючи повний рахунок", — зазначає Деттмер.

Європі потрібно буде бути набагато конструктивнішою, ніж вона була за першої адміністрації Трампа й взяти на себе набагато більший тягар, ніж вона має зараз.