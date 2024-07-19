Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європейські лідери стурбовані можливим поверненням Трампа і його вибором Венса на посаду віцепрезидента

19 липня 2024, 14:25
Європейські лідери стурбовані можливим поверненням Трампа і його вибором Венса на посаду віцепрезидента
Фото: J D Vance у Facebook
Його можлива присутність у Білому домі посилить вимоги США до Європи взяти на себе більшу відповідальність за свою оборону.

Європейські лідери, які вже занепокоєні тим, що колишній президент США Дональд Трамп може повернутися до Білого дому, отримали ще одну серйозну причину для хвилювання — його вибір сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса на посаду віцепрезидента від республіканців.

Загалом, присутність Венса в Білому домі, ймовірно, посилить скептицизм Трампа щодо НАТО. Він не буде підтримувати НАТО так само активно, як колишній міністр оборони Трампа Джеймс Меттіс, і не намагатиметься розвіяти занепокоєння європейських союзників, м'яко дорікаючи їм, як колишній віцепрезидент Трампа Майк Пенс.

Про це пише Джеймі Деттмер, редактор думок в Politico Europe.

"Вибір Трампом партнера по передвиборчій гонці підкреслює, що він не переосмислив свої погляди на НАТО і Європу", — пише Деттмер.

Втім, дехто сподівається, що другий термін Трампа можна пережити так само, як і перший. На саміті НАТО було багато розмов про те, що 20 з 32 країн-членів Альянсу зараз виділяють 2% свого ВВП на оборону. Усі розмови про те, що Європа зараз робить свій внесок, були спрямовані не на президента Джо Байдена, а на кандидата Трампа.

Минулого року юридичні проблеми колишнього президента США дозволили європейським лідерам зітхнути з полегшенням, але зараз вони знову намагаються створити "захищене від Трампа" НАТО, що б це не означало.

"У найгіршому випадку це просто неможливо. Якщо, звісно, Європа не поставиться набагато серйозніше до розширення своїх збройних сил і не перестане ставитися до своїх відносин зі США як до меню з можливістю вибирати делікатеси, не сплачуючи повний рахунок", — зазначає Деттмер.

Європі потрібно буде бути набагато конструктивнішою, ніж вона була за першої адміністрації Трампа й взяти на себе набагато більший тягар, ніж вона має зараз.

ЄвропаНАТОДональд ТрампДжей Ді Венс

Останні матеріали

Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
Політика
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
19 липня 2024, 15:30
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про
Політика
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про "мирні переговори" з путіним – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 19 липня 2024, 11:24
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Політика
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Переклад iPress – 19 липня 2024, 09:17
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 18 липня 2024, 14:57
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Політика
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Переклад iPress – 18 липня 2024, 11:40
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Політика
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2024, 21:50
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Політика
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Переклад iPress – 17 липня 2024, 16:27
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Політика
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2024, 08:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється