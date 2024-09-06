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ПОЛІТИКА

Трамп заявив, що в разі обрання призначить Маска головою комісії з ефективності уряду

06 вересня 2024, 10:58
Трамп заявив, що в разі обрання призначить Маска головою комісії з ефективності уряду
Фото: Getty Images
У разі перемоги Трампа мільярдер Ілон Маск очолить комісію з ефективності уряду

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах створить комісію з ефективності роботи уряду на чолі з мільярдером Ілоном Маском.

Про це пише Reuters.

Ідею створення такої комісії озвучив сам Маск кілька тижнів тому. Вона має провести повний фінансовий аудит американських відомств — вивчити, як агентства витрачають гроші, і усунути "нерозумні" витрати. Трамп каже, що зробить США «світовою столицею криптовалют і біткоїнів».

Маск ще раніше пропонував свою кандидатуру на посаду в адміністрації Трампа, якщо того переоберуть президентом.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість служити Америці, якщо випаде така нагода. Мені не потрібні ні зарплата, ні звання, ні визнання", — написав Маск.

Дональд ТрампІлон Маск

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