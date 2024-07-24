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ПОЛІТИКА

Оточення Трампа хоче, щоб союзники по НАТО витрачали ще більше на оборону – Bloomberg

24 липня 2024, 12:20
Оточення Трампа хоче, щоб союзники по НАТО витрачали ще більше на оборону – Bloomberg
Більшість країн-членів НАТО лише нещодавно досягли цільового показника у 2% витрат.

Радники Дональда Трампа висунули ідею вимагати від членів НАТО витрачати на оборону 3% валового внутрішнього продукту, що є вищим показником, ніж узгоджено членами Альянcу. Ідея закликати членів НАТО витрачати на оборону набагато більше, ніж нинішні 2% виникла під час дискусій на Національному з'їзді Республіканської партії в Мілуокі минулого тижня, кажуть люди, знайомі з цим питанням.

Ці люди повідомили, що це поки що лише ідея, яка ще не стала офіційною політикою для команди Трампа. Трамп давно скаржиться на те, що союзники витрачають недостатньо коштів на свої збройні сили, критикуючи членів Альянсу за невиконання зобов'язань 2014 року щодо виділення 2% ВВП на оборону.

Про це пише Bloomberg.

Досягнення цієї мети вимагатиме сотень мільярдів доларів нових витрат від членів Альянсу, які й так намагаються контролювати державний борг. Згідно з даними НАТО, лише три країни НАТО — Польща, США і Греція — витратили минулого року на оборону 3% або більше свого ВВП.

Одна людина, знайома з позицією Трампа, вважає його мету щодо збільшення витрат на оборону переговорною тактикою, покликану чинити тиск на союзників. Хоча Трамп може вимагати зміни цільового показника НАТО, для цього офіційно потрібна згода всіх членів Альянсу. У 2014 році країни НАТО ухвалили так звану Уельську декларацію — необов'язкове до виконання зобов'язання, в якому вони пообіцяли "рухатися до цільового показника у 2%" протягом десятиліття.

Сам Альянс чітко дав зрозуміти, що 2% — це лише базовий показник, а не межа. У комюніке нещодавнього саміту лідерів НАТО у Вашингтоні йдеться про те, що в деяких випадках для подолання дефіциту коштів можуть знадобитися видатки, що перевищують цей показник.

Цільовий показник у 3% для союзників по НАТО є високою планкою. Згідно з оцінками Bloomberg Economics, Німеччині потрібно буде витратити ще майже 900 мільярдів доларів протягом наступних десяти років, тоді як витрати Франції, Італії, Іспанії та Канади становитимуть близько 500 мільярдів доларів на кожну країну.

Дональд ТрампНАТОоборона

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