НАТО підготувало 500 тисяч військових

Через зростання загрози війни з росією Європа переходить до призову.

Країни Північноатлантичного альянсу реалізували свої плани у підготовці до швидкого розгортання сотень тисяч військових в короткі терміни.

Про це повідомив напередодні телеканал CNN.

"Ми запровадили найповніші оборонні плани з часів холодної війни, наразі понад 500 тисяч військових перебувають у стані високої готовності", – заявила офіційна представниця НАТО Фарах Дахлалла.

Вона додала, що починаючи з 2014 року, Альянс "зазнав найзначнішої трансформації у нашій колективній обороні за покоління".

"Важливо, щоб союзники й надалі мали боєздатні збройні сили для захисту нашої території та нашого населення", – сказала Дахлалла.

Раніше ми повідомили, що Китай і росія створюють конкурента НАТО.