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НАТО підготувало 500 тисяч військових

22 липня 2024, 13:43
НАТО підготувало 500 тисяч військових
Фото:ukrinform.ua
Через зростання загрози війни з росією Європа переходить до призову.

Країни Північноатлантичного альянсу реалізували свої плани у підготовці до швидкого розгортання сотень тисяч військових в короткі терміни. 

Про це повідомив напередодні телеканал CNN.

"Ми запровадили найповніші оборонні плани з часів холодної війни, наразі понад 500 тисяч військових перебувають у стані високої готовності", – заявила офіційна представниця НАТО Фарах Дахлалла.

Вона додала, що починаючи з 2014 року, Альянс "зазнав найзначнішої трансформації у нашій колективній обороні за покоління".

"Важливо, щоб союзники й надалі мали боєздатні збройні сили для захисту нашої території та нашого населення", – сказала Дахлалла.

Раніше ми повідомили, що Китай і росія створюють конкурента НАТО.

 

НАТОзагрозаРосія

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