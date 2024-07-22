НАТО підготувало 500 тисяч військових
Країни Північноатлантичного альянсу реалізували свої плани у підготовці до швидкого розгортання сотень тисяч військових в короткі терміни.
Про це повідомив напередодні телеканал CNN.
"Ми запровадили найповніші оборонні плани з часів холодної війни, наразі понад 500 тисяч військових перебувають у стані високої готовності", – заявила офіційна представниця НАТО Фарах Дахлалла.
Вона додала, що починаючи з 2014 року, Альянс "зазнав найзначнішої трансформації у нашій колективній обороні за покоління".
"Важливо, щоб союзники й надалі мали боєздатні збройні сили для захисту нашої території та нашого населення", – сказала Дахлалла.
Раніше ми повідомили, що Китай і росія створюють конкурента НАТО.