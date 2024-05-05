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ПОЛІТИКА

Посол Північної Кореї в ООН заявив, що нові групи з моніторингу санкцій зазнають невдачі

05 травня 2024, 15:26
Посол Північної Кореї в ООН заявив, що нові групи з моніторингу санкцій зазнають невдачі
Фото: з відкритих джерел
рф в ООН заблокувала роботу групи експертів, яка протягом 15 років стежила за виконанням санкцій проти КНДР.

Зусилля США та інших західних країн щодо створення нових груп для моніторингу санкцій проти Північної Кореї зазнають невдачі, заявив у неділю, 5 травня, представник КНДР в ООН Кім Сонг.

Про це повідомляє Reuters.

Кім зробив цей коментар у відповідь на спільну заяву Штатів та їхніх союзників, оприлюднену цього тижня, в якій вони закликали продовжити роботу групи експертів ООН, яка здійснювала моніторинг санкцій проти Пхеньяна за його ядерну та ракетні програми.

"Ворожі сили можуть створити другу і третю групи експертів у майбутньому, але всі вони приречені на самознищення з плином часу", - цитує заяву Кіма Центральне телеграфне агентство КНДР (ЦТАК).

рф цього року наклала вето на щорічне оновлення складу багатонаціональної групи експертів, яка протягом останніх 15 років стежила за виконанням санкцій проти Північної Кореї. росія заблокувала роботу групи на тлі звинувачень в тому, що КНДР передала москві зброю для використання у війні проти України.

СШАООНсанкціїКНДР

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