Червоні лінії НАТО: які сценарії можуть призвести до прямого втручання Альянсу у війну в Україні?

На даний момент немає оперативних планів, які передбачають відправку військ в Україні.

НАТО вкрай конфіденційно та неофіційно визначило принаймні дві "червоні лінії", за якими можливе пряме втручання Альянсу у війну в Україні.

Про це пише Repubblica.

Як підкреслює видання, на даний момент немає оперативних планів, які передбачають відправку військ в Україні, а описані "червоні лінії" треба розглядати лише в якості оцінки можливих планів на випадок надзвичайних ситуацій, наприклад залучення у війну в Україні третіх сторін.

Перша "червона лінія"

Перша "червона лінія" зосереджена на варіанті прямої чи опосередкованої участі третьої сторони, наприклад у разі можливого прориву на північному заході України. Як пише видання, "це створило б коридор між Україною і Білоруссю".

"Тактичний варіант нещодавно визнаний вірогідним кількома аналітиками союзників. Тоді Мінськ був би безпосередньо включений у війну. Його війська та арсенал мали б вирішальне значення для Москви. І ця обставина могла тільки активізувати оборону на користь України", - йдеться у статті.

Друга "червона лінія"

Вона стосується військової провокації проти Прибалтики чи Польщі або цілеспрямованого нападу на Молдову.

"Це не обов’язково вторгнення, яке може відбутися після наступу на Одесу, але й просто військовий удар, щоб перевірити реакцію Заходу", - зазначають журналісти.

Зокрема, це може бути спробою перевірити здатність НАТО реагувати "у фазі можливої ​​плутанини". Тут мається на увазі, як йдеться у статті, сезон виборів у Європі та США, який "може змусити кремль подумати, що НАТО відволікається, однак Альянс не захоче миритися з такою агресією".