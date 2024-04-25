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Парламент і уряд Данії домовилися збільшити обсяг військової допомоги Україні на 4,4 млрд крон

25 квітня 2024, 20:53
Парламент і уряд Данії домовилися збільшити обсяг військової допомоги Україні на 4,4 млрд крон
Фото: з вільного доступу
У підсумку загальний обсяг військової підтримки Данії в межах фонду на підтримку України складе 64,8 млрд доларів.

Парламент і уряд Данії домовилися збільшити обсяг військової підтримки України ще на 4,4 мільярди данських крон у 2024 році.

Про це йдеться на сайті данського Міноборони.

"Від початку війни Данія була однією з найактивніших країн-донорів. Ми повинні продовжувати в тому ж дусі, і саме тому я радий, що переважна більшість партій у Фолькетингу підтримують нас, додаючи ще 4,4 мільярди крон до Фонду України у 2024 році. Дуже важливо, щоб ми показали українцям, що ми підтримуємо їх за нинішньої серйозної ситуації", - наголосив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Метою Фонду підтримки України, розрахованого на 2023-2028 роки є надання прямої військової підтримки у вигляді озброєння, військової техніки та зусилля щодо навчання персоналу. Сюди входить, зокрема, закупівля техніки, зброї данською та іноземною оборонною промисловістю з метою пожертвувань Україні, а також фінансових пожертвувань та співробітництва з іншими державами щодо підтримки Києва.

Зі збільшенням загальний обсяг військової підтримки сягне 64,8 млрд доларів.

Даніявійна в Україніпідтримка Україниросія-агресор

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