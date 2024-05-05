Санкції ЄС вперше будуть спрямовані на російський СПГ, але охоплять лише чверть прибутків москви – Politico

Нова пропозиція щодо санкцій вперше буде спрямована на перепродаж російського скрапленого газу в портах ЄС.

Очікується, що вперше після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну понад два роки тому, ЄС націлить свою санкційну зброю на прибутковий газовий сектор росії. Але пропозиції, що знаходяться на порядку денному, торкнуться лише частини мільярдів, які москва щорічно отримує від скрапленого природного газу, залишаючи достатньо коштів для її військових зусиль.

Про це повідомляє Politico.

Три дипломати ЄС заявили, що Європейська комісія готова невдовзі оприлюднити пропозицію про заборону перепродажу московського скрапленого газу в портах ЄС. Комісія також звернеться з проханням ввести обмеження на три майбутні російські проєкти з видобутку скрапленого природного газу. Ці заходи стануть частиною 14-го пакету санкцій Брюсселяю

Санкції щодо СПГ покликані придушити прибутковий для москви бізнес, завдяки якому її енергетичні вантажі переміщуються по всьому світу. Однак, як зазначено в проєкті пропозицій, який все ще може бути змінений, згідно з оцінками експертів і даними, проаналізованими Politico, санкції торкнуться лише близько чверті російських прибутків від СПГ у розмірі 8 мільярдів євро.

Це відбувається на тлі неодноразових попереджень про те, що зусилля ЄС і Заходу, спрямовані на те, щоб позбавити москву доходів від викопного палива, здебільшого провалилися. Хоча ЄС заборонив імпорт російського вугілля і морської нафти, численні лазівки й тактика ухиляння продовжують спрямовувати гроші до кремля.

Припинення перепродажу російського СПГ до ЄС вимагатиме від москви перегляду її нинішньої бізнес-моделі, а це неабиякий подвиг. Без європейських портів як зручних перевалочних пунктів, росії доведеться використовувати спеціально обладнані криголами, які прорубують кригу Арктичного моря, яких зараз не вистачає, щоб доставити її газ до Азії. Лаура Пейдж, експерт з газових питань аналітичної компанії Kpler каже, що це завдало б шкоди російському заводу з виробництва скрапленого природного газу на Ямалі вартістю 27 мільярдів доларів США.

Пропозиції ЄС також обтяжені юридичними складнощами. Залежно від того, як Комісія визначить "перевалку", найбільше постраждають імпортери — іспанська Naturgy, французька Elengy та бельгійська Fluxys, які мають довгострокові контракти з російським проєктом "Ямал СПГ".

Але неясно, чи дозволять санкції ЄС безпечно розірвати контракти в односторонньому порядку, не наражаючись на штрафні санкції або судові позови з боку російських партнерів, вважає Петрас Катінас, аналітик з питань енергетики аналітичного центру "Центр досліджень енергетики та чистого повітря".