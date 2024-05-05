Зеленський звернувся до українців у Великдень: На іконах написані імена героїв, які віддали життя за Україну

Громадяни України не стануть на коліна, лише для молитви.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Великодня.

Зеленський звернувся до українців з Софійського собору у Києві, де проходить виставка українських митців.

"Це ікони на ящиках від боєприпасів. Просочені димом нашої землі й духом нашого народу. Символи великих випробувань і великої сили, яка допомагає нам їх долати. Кожна з цих ікон - немов божественний прояв. Доказ того, що небо з нами. Відповідь на питання, чому українці вистояли", - зазначив президент.

Як пояснив глава держави, на іконах написані імена героїв, які віддали життя за Україну і які показали, що "українці стають на коліна лише у молитві, і ніколи - перед загарбниками й окупантами".

"Молимось одне за одного. Коли всі ми стали одне одному ближчими, одне одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий на віки. Він порушив всі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі - шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть", - додав Зеленський.

Президент зазначив, що сьогодні українці об'єднують у спільній молитві за бійців, які зустрічають Великдень в окопах і на позиціях.

"Сьогодні наша молитва - за всіх українців, які чекають цього світанку й неодмінно побачать його. Дочекаються миру, правди й Бога, який повернеться на випалену землю. Всіяну шрамами у вигляді воронок і траншей. Повернеться тишею, спокоєм, квітами замість мін на полях. Повернеться дитячим сміхом замість реву повітряної тривоги. Світло, яке повернеться на всю нашу Господом дану землю, на всі території, які чортами тимчасово окуповані. Бог повернеться в Маріуполь. На терикони й узбережжя морів. Так завжди було. Так точно буде", - сказав він.

Сьогодні, 5 травня, православні християни відзначають Великдень. Цього дня традиційно проходить святкова служба, а після освячують великодні кошики.