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ПОЛІТИКА

Президент України розглядає можливість завершення активних бойових дій до кінця року

21 липня 2024, 18:47
Президент України розглядає можливість завершення активних бойових дій до кінця року
Джерело president.gov.ua
"Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти".

Президент України Володимир Зеленський припускає, що "гарячу стадію" війни можна завершити до кінця поточного року.

Про це повідомляє BBC.

"Я вважаю, що якщо ми будемо об’єднані і будемо йти, наприклад, по формату Саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року", – зазначив український лідер.

Зеленський наголосив, що має наміри розробити план завершення гарячої стадії війни, зауваживши, що в разі досягнення кінцевої мети плану це буде "дуже правильно і дуже сильно".

Водночас, каже глава держави, успіх у цьому питанні залежить також від об’єднаності з іноземними партнерами. Політик наголосив, що потім успіх залежатиме від тиску партнерів на росію – щоб вона "погодилася сідати і думати про закінчення війни".

"Це не значить, що треба відвоювати силою усі території. Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти", – підкреслив президент, зауваживши, що послаблення рф на полі бою поставить нашу державу в сильнішу переговорну позицію.

Зеленський заявляв, що готовий працювати з будь-ким, хто перебуває при владі в США. За його словами, робота з Дональдом Трампом у разі його переобрання президентом США буде "важкою справою, але ми працьовиті".

Серйозним напрямком такої роботи можуть стати перемовини із сенатором від штату Огайо Джей Ді Венсом, котрого Трамп буквально кілька днів тому оголосив своїм напарником на виборах у листопаді. Венс раніше заявляв, що "йому байдуже, що станеться з Україною так чи інакше".

"Можливо, він справді не розуміє, що відбувається в Україні, – припустив причину такої позиції Зеленський, – тому ми повинні працювати зі Сполученими Штатами".

Дональд Трампвійна в УкраїніВолодимир Зеленський

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