Макрон має намір тиснути на Сі Цзіньпіна в питанні торгівлі з Україною

Це буде перший візит китайського лідера до Європи за останні кілька років.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у неділю, 5 травня, вирушає до Парижа з рідкісним візитом, під час якого його французький колега Еммануель Макрон має намір натиснути щодо питань зменшення торговельного дисбалансу й використання впливу Пекіна на росію на тлі війни рф проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Жодної з цих цілей не буде легко досягти під час дводенного перебування Сі у Франції, куди він прибуде у період зростання торговельної напруженості між Європою й Китаєм.

Франція підтримує розслідування ЄС щодо експорту китайських електромобілів, а в січні Пекін розпочав розслідування щодо імпорту коньяку, який здебільшого виробляється у Франції - крок, що розглядається як відплата "око за око" на тлі зростання кількості розслідувань Євросоюзу.

"Ми повинні продовжувати наполягати на тому, щоб китайська влада надала нам більше гарантій у торговельних питаннях", - заявив радник Єлисейського палацу напередодні візиту Сі, його першої поїздки до Європи за останні п'ять років.

Офіційні зустрічі китайського лідера включатимуть спільні переговори з Макроном і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Розбіжності між 27 членами Європейського Союзу, зокрема між Францією та Німеччиною, підривають їхню здатність впливати на Китай. Як кажуть аналітики, важелі впливу не діють, якщо європейські лідери надсилають Сі різні сигнали.

Франція також намагатиметься досягти прогресу у відкритті китайського ринку для свого сільськогосподарського експорту й вирішити питання, пов'язані з занепокоєнням французької косметичної промисловості щодо прав інтелектуальної власності.

Франція прагнула підштовхнути Китай до тиску на москву, щоб та припинила війну проти України, але поки що значного прогресу в цьому немає, окрім рішення Сі провести телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським після візиту Макрона до Пекіна минулого року.

"Оскільки Китай є одним з головних партнерів росії, наша мета - використовувати важелі впливу на москву, щоб змінити російські розрахунки і сприяти вирішенню конфлікту", - сказав той самий радник Єлисейського палацу.

"Якщо китайці прагнуть поглибити відносини з європейськими партнерами, дуже важливо, щоб вони зрозуміли нашу позицію і почали сприймати її серйозно", - сказало Reuters французьке дипломатичне джерело.

Як відомо, москва та Пекін значно зблизилися після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Китай, попри заяви про “нейтральність”, не засудив росію за війну, ставши дипломатичною та економічною опорою для рф.