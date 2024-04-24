Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд

24 квітня 2024, 20:09
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд
Фото: afp.com
У переліку - боєприпаси різного калібру, ракети і додаткові боєприпаси для HIMARS.

24 квітня Міністерство оборони США оголосило про нову значну допомогу Україні в галузі безпеки.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Це 56-ий пакет, який отримав Київ із запасів американського Міноборони, вартістю мільярд доларів, до якого увійшли:

  • ракети RIM-7 і AIM-9M для ППО;
  • ПЗРК Stinger;
  • стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включаючи патрони для боротьби з дронами;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм артснаряди;
  • артснаряди калібру 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 60 мм;
  • бойові машини піхоти Bradley, MRAP, HMMWV;
  • транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;
  • тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
  • ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • аеродромно-допоміжне обладнання;
  • міни;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • підривні боєприпаси для знищення перешкод;
  • прилади нічного бачення;
  • запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Перед цим президент США Джо Байден підписав закон про національну безпеку, який передбачає виділення Україні військової допомоги у розмірі 61 мільярда доларів. Байден на брифінгу у Білому домі виступив із промовою.

Пентагонвійна в Україніросія окупантипідтримка України

Останні матеріали

Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Політика
Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 16:46
росіяни прорвалися до Очеретиного. І намагаються закріпити успіх – Том Купер
Cуспільство
росіяни прорвалися до Очеретиного. І намагаються закріпити успіх – Том Купер
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 13:44
Пропагандони мають нову героїню у Вашингтоні. Вони лютують через
Політика
Пропагандони мають нову героїню у Вашингтоні. Вони лютують через "зраду" республіканців – Джулія Девіс
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 12:33
Європа, а не НАТО, має відправити війська в Україну. Чому не слід хвилюватися через ризики ескалації – Foreign Affairs
Політика
Європа, а не НАТО, має відправити війська в Україну. Чому не слід хвилюватися через ризики ескалації – Foreign Affairs
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 08:53
Нема причин поки радіти оголошенню про американську допомогу. Що дозволяє росіянам просуватися – Том Купер
Політика
Нема причин поки радіти оголошенню про американську допомогу. Що дозволяє росіянам просуватися – Том Купер
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 16:53
Багато дрібних дій. росіяни продовжують наполегливо атакувати українські позиції за підтримки авіації та артилерії – Дональд Гілл
Cуспільство
Багато дрібних дій. росіяни продовжують наполегливо атакувати українські позиції за підтримки авіації та артилерії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 11:21
російська загроза не щезне. Без європейського переозброєння НАТО прирікає себе на поразку – Ендрю Міхта
Політика
російська загроза не щезне. Без європейського переозброєння НАТО прирікає себе на поразку – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 08:08
Проросійська фракція Республіканської партії програла. Тепер Україна має перемогти – Енн Епплбом
Політика
Проросійська фракція Республіканської партії програла. Тепер Україна має перемогти – Енн Епплбом
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 16:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється