США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд

У переліку - боєприпаси різного калібру, ракети і додаткові боєприпаси для HIMARS.

24 квітня Міністерство оборони США оголосило про нову значну допомогу Україні в галузі безпеки.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Це 56-ий пакет, який отримав Київ із запасів американського Міноборони, вартістю мільярд доларів, до якого увійшли:

ракети RIM-7 і AIM-9M для ППО;

ПЗРК Stinger;

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включаючи патрони для боротьби з дронами;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм артснаряди;

артснаряди калібру 105 мм;

мінометні снаряди калібру 60 мм;

бойові машини піхоти Bradley, MRAP, HMMWV;

транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;

тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

аеродромно-допоміжне обладнання;

міни;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

підривні боєприпаси для знищення перешкод;

прилади нічного бачення;

запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Перед цим президент США Джо Байден підписав закон про національну безпеку, який передбачає виділення Україні військової допомоги у розмірі 61 мільярда доларів. Байден на брифінгу у Білому домі виступив із промовою.