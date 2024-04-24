Байден підписав закон про допомогу Україні

"Це хороший день для Америки, це хороший день для європейців, це хороший день для світу", наголосив Байден.

Президент США Джо Байден підписав закон про національну безпеку, який передбачає виділення Україні військової допомоги у розмірі 61 мільярда доларів.

Про це повідомив він на брифінгу у Білому домі.

"Це хороший день для Америки, це хороший день для європейців, це хороший день для світу - і це має важливе значення. У наступні кілька годин, я зроблю все, аби передати у наші відповідні органи документи, щоб ракетні системи та інші озброєння були направлені в Україну. Це допоможе не тільки Україні, а і європейській безпеці", - сказав Байден.

Нагадаємо, що 20 квітня після піврічних обговорень Палата представників проголосувала за законопроєкт про надання Україні нового пакету допомоги. Текст документа загалом аналогічний тому, який Сенат схвалив у лютому та задовільняє вимоги президента Байдена. Зокрема, документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.