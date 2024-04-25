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​У Польщі засудили росіянина, якби збирав для рф інформацію про військові частини

25 квітня 2024, 21:33
​У Польщі засудили росіянина, якби збирав для рф інформацію про військові частини
Фото: з вільних джерел
Він налагодив контакти з чинними і солдатами у відставці.

Окружний суд Гданська засудив до 2,5 року тюрми росіянина, якого обвинувачують у шпигунстві на користь рф.

Про це повідомляє Radio Gdansk.

Зловмисник проводив шпигунські діяльність сім років. Він легально проживав у Польщі під прикриттям роботи підприємця і брав участь у роботі групи з історичної реконструкції, налагодивши контакти з чинними і солдатами у відставці.

Слідство встановило, що від них він отримував інформацію, необхідну для злочинної діяльності. Зокрема, шпигун цікавився військовими частинами Польщі, розташованими у північно-східній частині країни. Зловмисник збирав дані про їхнє місце розташування, структуру військових частин, тип техніки і озброєння, якими вони користуються. 

Окрім росіянина судили ще двох осіб, обвинувачених у корупції. Вони отримали по року позбавлення волі умовно.

Польщавійна в Україніросія окупантишпигуни

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