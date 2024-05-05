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CУСПІЛЬСТВО

Кількість загиблих від дощів на півдні Бразилії зросла до 56 – Reuters

05 травня 2024, 13:28
Кількість загиблих від дощів на півдні Бразилії зросла до 56 – Reuters
джерело twitter.com/EduardoLeite
Повені зруйнували дороги та мости, спровокували зсуви і частковий обвал греблі на малій гідроелектростанції.

У найпівденнішому штаті Бразилії Ріу-Гранді-ду-Сул через сильні дощі й повені загинули 57 людей. Ще майже сім десятків людей вважаються зниклими безвісти.

Про це пише Reuters.

Понад 32 тисячі людей були змушені покинути свої домівки, оскільки від сильних злив постраждали майже дві третини з 497 міст штату.

Повені зруйнували дороги та мости, спровокували зсуви і частковий обвал греблі на малій гідроелектростанції. Під загрозою обвалу ще одна гребля в місті Бенту Гонсалвес.

У столиці штату Порту-Алегрі озеро Гуайба вийшло з берегів і затопило вулиці. А міжнародний аеропорт Порту-Алегрі призупинив усі рейси на невизначений період.

"Рівень води в річках залишатиметься високим протягом кількох днів", — заявив губернатор штату Едуардо Лейте.

Ріу-Гранді-ду-Сул розташований у точці географічного перетину тропічної та полярної атмосфер — це створює погодні умови з періодами інтенсивних дощів або ж посух. Місцеві науковці вважають, що ця картина посилюється через зміну клімату.

бразиліяповені

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