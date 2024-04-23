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ПОЛІТИКА

Литва збирається надати Україні радари ППО

23 квітня 2024, 21:05
Литва збирається надати Україні радари ППО
Фото: Артем Житенев / РИА "Новости"
Потреби у ППО є найбільш актуальними для України.

Литва передасть Україні радари для систем протиповітряної оборони. Це "заповнить прогалину" в українській ППО.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кашюнас, повідомляє "АрміяInform".

"Литва прагне заповнити ще одну прогалину в протиповітряній обороні України - ми купимо радари. Зараз ми переглядаємо наші пріоритети, щоб якнайшвидше зробити свій внесок у безпеку України радіолокаційними системами повітряного простору. Усі альтернативи придбанню протиповітряної оборони повинні бути використані та зроблені терміново", - зазначив міністр.

Він нагадав, що потреби у ППО є найбільш актуальними для України. При цьому ЗСУ не вистачає не лише систем ППО для захисту неба, а й боєприпасів.

"За кілька місяців Україна, ймовірно, знову зіткнеться з нестачею боєприпасів. Тому потрібно шукати можливості для негайного надання боєприпасів. Тепер для цього є хороша можливість на міжнародних ринках", - додав Кашюнас.

Нещодавно Литва передала Україні легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос".

Уряд Німеччини наполягає на тому, щоб США поставили Україні ще хоча б одну проти ракетну систему Patriot, щоб допомогти закрити пролом в системі ППО.

Литвадопомога УкраїніППОвійна в Україні

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