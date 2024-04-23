Німеччина закликає США відправити Києву ще один ракетний комплекс Patriot – Bloomberg

Берлін вимагає від союзників поставити Києву більше систем ППО.

Кампанія Німеччини є частиною зусиль підштовхнути союзників з ЄС і НАТО, повідомляє Bloomberg.

Уряд Німеччини наполягає на тому, щоб США поставили Україні ще хоча б одну проти ракетну систему Patriot, щоб допомогти закрити пролом в системі ППО.

Кампанія тиску ФРН на свого трансатлантичного союзника є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб змусити партнерів по НАТО і ЄС збільшити допомогу Україні в галузі протиповітряної оборони,пише видання.

Цього тижня Німеччина продовжить чинити тиск на європейських союзників, включно з Францією та Італією, щоб зрозуміти, що вони можуть надати Києву.

Підштовхування Берліну - це свого роду розворот ролі Шольца, чий уряд після вторгнення рф часто піддавався засудженню за затягування з поставками зброї.

Шольц, як і раніше, противиться відправленню Києву ракет великої дальності Taurus, стверджуючи, що такі поставки ризикують зробити країну учасником війни.

Проте канцлер очолив зусилля з відправлення більшої кількості Patriot та інших систем ППО в Україну, адже побита війною країна зазнає дедалі частіших атак, що руйнують її енергетичну інфраструктуру і міські центри.

Останніми тижнями спостерігається значне збільшення інтенсивності повітряних атак кремля на українські міста і об'єкти інфраструктури.

Масовані ракетні обстріли з боку рф призвели до виснаження українських систем протиповітряної оборони, що дало змогу російським військам завдати істотної шкоди, включно з руйнуванням теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей.

У відповідь на критичну ситуацію, яка склалася, президент України Володимир Зеленський заявив, що для надійного захисту повітряного простору країни необхідно всього 25 систем Patriot.

Першою на заклик України про допомогу із системами ППО відгукнулася Німеччина, її влада провела інвентаризацію своїх запасів і активувала пошук додаткових систем по всьому світу.

В результаті Берлін ухвалив рішення передати Україні ще одну систему Patriot.

Крім того, Греція готова передати Україні один Patriot, але є умови.