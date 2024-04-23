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Греція готова передати Україні один Patriot, але є умови

23 квітня 2024, 11:02
Греція готова передати Україні один Patriot, але є умови
джерело slovoidilo
Афіни можуть передати Україні одну систему із двох ЗРК Patriot PAC-3 в обмін на американські "гарантії" проти "турецької загрози" і фінансову компенсацію.

Про це повідомляє грецьке видання Pronews, посилаючись на джерела в уряді.

США надали "гарантії" безпеки Греції від "турецької загрози" на час використання Patriot, не уточнюючи, які саме "гарантії" пропонуються.

"Є запевнення, які передбачають, що в разі руйнування батарей вони будуть замінені США на нові, і в будь-якому разі ви одержите гроші з пакета в 61 мільярд доларів, наданого Україні", - пише грейький портал. 

У випадку з Patriot, поставленими Саудівській Аравії, США зазнали значних витрат на їхню своєчасну активацію, бо ті не працювали або працювали неефективно через відсутність запчастин.

Ми також писали, що на Грецію та Іспанію чинять тиск, щоб змусити їх надати Україні системи Patriot.

 

ГреціяППО Patriot

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