Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німецький виробник Diehl Defence передасть Україні ще одну систему ППО IRIS-T

18 квітня 2024, 13:25
Німецький виробник Diehl Defence передасть Україні ще одну систему ППО IRIS-T
Фото: з вільного доступу
У поточному році Україна отримає ще більше зенітних ракетних комплексів IRIS-T SL.

Німецький виробник Diehl Defence передасть Україні ще одну протиракетну систему IRIS-T для підсилення протиповітряної оборони.

Про це журналісту Bild повідомив керівник збройової компанії Diehl Defence Гельмут Раух, який наразі перебуває в Києві із віцеканцлером Німеччини Робертом Хабеком.

"Три наші системи вже перебувають в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна - всього за кілька тижнів", - заявив Раух під час розмови з журналістами.

Влада України кілька тижнів поспіль закликає союзників допомогти із системами ППО і боєприпасами до них. У військах виник дефіцит, через який російські ракетні та дронові атаки почали пробивати оборону, влучаючи у енергообʼєкти, такі як Трипільска ТЕС.

13 квітня Німеччина оголосила, що передасть Україні ще одну пускову установку Patriot і боєприпаси до наявних систем ППО. Також уряд Німеччини почав шукати у союзників додаткові системи ППО.

Німеччинадопомогавійна в України

Останні матеріали

Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Політика
Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 15:06
У НАТО занепокоєні долею підводної інфраструктури вільного світу. Тим часом росіяни агресивно атакують їхню критичну наземну інфраструктуру
Технології
У НАТО занепокоєні долею підводної інфраструктури вільного світу. Тим часом росіяни агресивно атакують їхню критичну наземну інфраструктуру
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 12:13
Є одна війна – глобальна: автократій проти вільного світу. Україна її частина – Девід Екс
Політика
Є одна війна – глобальна: автократій проти вільного світу. Україна її частина – Девід Екс
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 08:38
Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Політика
Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 13:25
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Політика
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 10:56
Допомога США Ізраїлю викликає іронію та критику. Проте доля допомоги поки невизначена – Wall Street Journal
Політика
Допомога США Ізраїлю викликає іронію та критику. Проте доля допомоги поки невизначена – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 08:31
Чи дійсно США прихильні до України? Вимоги до обстрілів російських НПЗ – збочення – The Hill
Політика
Чи дійсно США прихильні до України? Вимоги до обстрілів російських НПЗ – збочення – The Hill
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 14:04
Як кремлівські агенти скуповують політиків Європи та США. Та чи є протидія – огляд ЗМІ
Політика
Як кремлівські агенти скуповують політиків Європи та США. Та чи є протидія – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється