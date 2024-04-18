Німецький виробник Diehl Defence передасть Україні ще одну систему ППО IRIS-T

У поточному році Україна отримає ще більше зенітних ракетних комплексів IRIS-T SL.

Німецький виробник Diehl Defence передасть Україні ще одну протиракетну систему IRIS-T для підсилення протиповітряної оборони.

Про це журналісту Bild повідомив керівник збройової компанії Diehl Defence Гельмут Раух, який наразі перебуває в Києві із віцеканцлером Німеччини Робертом Хабеком.

"Три наші системи вже перебувають в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна - всього за кілька тижнів", - заявив Раух під час розмови з журналістами.

Влада України кілька тижнів поспіль закликає союзників допомогти із системами ППО і боєприпасами до них. У військах виник дефіцит, через який російські ракетні та дронові атаки почали пробивати оборону, влучаючи у енергообʼєкти, такі як Трипільска ТЕС.

13 квітня Німеччина оголосила, що передасть Україні ще одну пускову установку Patriot і боєприпаси до наявних систем ППО. Також уряд Німеччини почав шукати у союзників додаткові системи ППО.