Минулий тиждень був плідним для України, зокрема завдяки ухваленню допомоги в Конгресі. Зрозуміло, що всі ці події не могли пройти повз увагу кремлівських пропагандонів. Їхню реакцію на те, що відбувалося у Вашингтоні, як завше, досліджувала Джулія Девіс. Рупори кремля тепер мають нову зірку у США, але дуже бідкаються через "зраду" республіканців.

Дещо кумедна. московська улюблениця Мерджорі

Спікер Майк Джонсон більше не є фаворитом №1 у росії, його замінила конгресвумен, яку колись жорстко висміяли на російському телебаченні.

В останні роки кліпи з шоу Такера Карлсона посідали чільне місце в ефірі багатьох російських державних телеканалів, а ведучі та гості чіплялися за кожне його слово і навіть припускали, що він, можливо, єдиний американець, якого вони не хочуть вбивати.

Після того, як Карлсон взяв інтерв'ю у путіна, яке супроводжувалося їдкими коментарями як з боку ведучого, так і з боку героя, цвіт з троянди осипався.

Аналогічно, прихід Майка Джонсона на посаду 56-го спікера Палати представників вітали на державному телебаченні з очікуванням, що на прохання Трампа він заблокує американську допомогу Україні. Протягом кількох місяців Джонсон саме так і робив, що дало привід ведучій державного телебачення Ользі Скабєєвій назвати його "нашим Джонсоном". Його нещодавня зміна цієї позиції спонукала російських пропагандистів обговорювати, чи був він "куплений", чи просто "нагнутий" демократами.

Тепер колишніх фаворитів росії витіснила конгресвумен Мерджорі Тейлор Грін – нова улюблениця підконтрольного кремлю державного телебачення. У минулому Грін регулярно висміювали за її неосвічені заяви і використовували як яскравий приклад того, наскільки тупі всі американці, що є популярним рефреном у російських ЗМІ. Посміявшись з Грін за те, що вона переплутала гаспачо з нацистським гестапо і заявила, що лісові пожежі в Каліфорнії були спровоковані "єврейськими космічними лазерами", провідні пропагандисти колись описали її витівки як свідчення "розумової деградації" західних політиків.

Але настрій змінився, коли Грін почала говорити речі, які російський пропагандистський апарат знайшов надзвичайно корисними. Її твіти, в яких вона називала НАТО непотрібною організацією і вимагала від США вийти з альянсу, який вони зараз очолюють, були показані на державному телебаченні й названі "сенсаційними". Риторика Грін була інтерпретована ведучим державного телебачення Євгєнієм Поповим так: "Вона вважає, що американці повинні допомогти путіну перемогти. Так, ви все правильно почули. Допомогти йому перемогти в Україні".

Безпідставні заяви Грін про те, що США "підтримують нацистів в Україні", були також вихвалені державними телевізійними пропагандистами і показані на багатьох каналах. Попередні висміювання не завадили державним ЗМІ з радістю використати оманливі заяви Грін на свою користь. Американська конгресвумен стала улюбленицею московської публіки, її часто показували на державному телебаченні й обожнювали настільки, що улюблений кремлівський пропагандист Владімір Соловйов проголосив: "Слава Богу, що вона існує".

Важливість того, щоб впливові західні діячі повторювали російські тези, постійно підкреслює керівниця RT Маргаріта Сімоньян, яка визнає, що її підконтрольна державі мережа проводить таємні операції в США та інших країнах. Вона описала діяльність RT як "імперію таємних проєктів, яка працює з громадською думкою".

Грін тепер регулярно показують у найпопулярніших програмах як яскравий приклад того, що тріщини в підтримці України з боку Республіканської партії є "добрим сигналом з Вашингтона". Соловйов і гості його шоу навіть рекламували Мерджорі як можливу заміну багаторічному фавориту росії Дональду Трампу на посаді наступного президента США, водночас визнавши, що конгресвумен "дещо кумедна".

Останні витівки Грін міцно закріпили за нею статус одного з найкорисніших інструментів москви. Провідні пропагандисти вихваляли її зусилля, спрямовані на те, щоб погрожувати спікерові Майку Джонсону за його запізніле рішення дозволити голосування щодо життєво важливої американської допомоги Україні. Вони також раділи шквалу поправок до законопроєкту про допомогу Україні, які Грін подала до Комітету з питань регламенту Палати представників, включно з поправкою, яка вимагає, щоб кожен член Конгресу, який проголосує за пакет допомоги, "був мобілізований в українську армію".

Грін подала понад 20 поправок до законопроєкту, і більшість із них звучать так, ніби вони були розроблені Міністерством закордонних справ росії. Деякі з них вимагають, щоб Україна закрила всі свої біолабораторії, щоб довести, що "християнські церкви в Україні можуть діяти без втручання уряду", і заборонити фінансування доти, доки не будуть зняті "обмеження щодо угорців на Закарпатті" та інших меншин.

У світлі попередніх заяв Грін можна припустити, що тяжке становище угорців на Закарпатті не є чимось, що вона органічно відкрила б для себе або чим би вона цікавилася. Можливо, за збігом обставин, ті ж самі наративи активно просувають російські ЗМІ.

Під час ефіру "Вечір з Владіміром Соловйовим" у четвер експерт з питань Америки Дмітрій Дробніцкій закликав усіх перестати фокусуватися на Майку Джонсоні, а замість цього звернути увагу на Грін. Він сказав: "Питання не в Джонсоні. Не спікер Джонсон керує Конгресом. Конгресом керує Мерджорі Тейлор Грін! Справа в тому, кому вона готова дати гроші. Всі її бояться! Вона всюди, в кожному комітеті, бере участь у всіх імпічментах... Це цікаве явище в таборі нашого реального ворога. Ось такі люди працюють у них в Конгресі".

Депутат-демократ від штату Флорида Джаред Москович запропонував власну поправку, яка передбачає призначення Грін "спеціальним посланником путіна в Конгресі США". росіяни, схоже, погоджуються.

Пропагандони путіна незадоволені "зрадою" республіканців. Як Байден "зламав" Трампа

кремлівським рупорам важко пояснити, чому нібито прихильний до них Конгрес США щойно ухвалив величезний пакет військової допомоги для України.

Здається, лише вчора російські пропагандисти раділи успішній затримці американської допомоги Україні, яка, як повідомлялося, сталася за вказівкою колишнього президента США Дональда Трампа.

Ця затримка, безсумнівно, коштувала незліченних життів і поставила під загрозу критично важливу інфраструктуру України, яка залишилася відкритою через ослаблення протиповітряної оборони. російське державне телебачення раділо руйнуванню Трипільської ТЕС, найбільшого постачальника електроенергії до Київської, Черкаської та Житомирської областей, зазначаючи, що на її відбудову підуть роки.

Відзначаючи зниження можливостей України без американської допомоги, провідні пропагандисти почали називати спікера Палати представників Майка Джонсона "нашим Джонсоном", подібно до того, як вони називають Трампа своїм або ласкаво звертаються до нього "Трампушка".

Коли спікер Джонсон нарешті просунув довгоочікуваний пакет допомоги, а Палата представників Конгресу США схвалила виділення Україні 61 мільярда доларів вкрай необхідної зовнішньої допомоги, включно з дозволом на передачу заморожених російських суверенних активів для підтримки військових зусиль України – розчарування у москві було відчутним.

Під час недільного ефіру Соловйов втішився, повторивши свій ядерний трюк, описавши себе як "члена невеликої групи ядерних маніяків, прихильників ядерного Армагеддону". Він пообіцяв, що росія продовжуватиме воювати і що війна або війни триватимуть ще довго. Він припустив: "Я вважаю, що війна з НАТО неминуча".

Соловйов зазначив: "Ми маємо справу з хитрим, системним і надзвичайно жорстоким ворогом. Тут не до переговорів. Або ми, або вони". Він додав: "Що цікаво, так це те, як Байден повністю зламав Трампа і його прихильників. Він повністю знищив їх! Це однозначна, жорстока перемога Байдена, тому що натомість він нічого не дав республіканцям".

Пропагандист кричав: "Байден домігся всього! Він, очевидно, використовував закулісні методи, щоб переманити на свій бік людину, яку республіканці обрали представником Палати представників [спікера Джонсона.] Він зрадив їх! Він їх повністю зрадив! Не нас, у нас там немає друзів... Це все, що вам потрібно знати про американську політику. Вони зрадники!"

Водночас Соловйов одразу ж вихваляв нову улюбленицю з Конгресу. Він схвально показав відеоролик Мерджорі Тейлор Грін і одну з її тирад проти американської допомоги Україні. Після неї виступила голова RT Маргаріта Сімоньян, часта гостя програм Соловйова, якій завжди надається перше слово після ведучого.

Сімоньян похвалила Грін, назвавши її "справжньою красунею" за її світле волосся, біле пальто і хутряний комір. Пізніше в ефірі керівниця RT пояснила, що в Америці не потрібно багато, щоб вважатися красивою або виграти конкурс краси. На запитання глядачів, звідки вона знає про це питання, Сімоньян відповіла, що колись працювала офіціанткою в штаті Мен.

Маючи на увазі, що американці переважно потворні, Сімоньян додала, що вони надзвичайно дурні. З нахабством, на яке здатен лише абсолютно безсоромний пропагандист, вона звинуватила американські ЗМІ в тому, що вони, за її словами, "отупляють" людей.

Таким чином, пояснила вона, "нормальних людей", таких як Грін, очорнюють, і замість того, щоб їх вихваляти, на них вішають ярлики "прихильників теорій змови".

Але за винятком деяких слів підтримки для конгресвумен від Джорджії, більшість відповідей в ефірі були чистим гнівом і образами на адресу Сполучених Штатів. Боріс Якємєнко, ведучий програми "Ранок Z" на каналі "Соловйов Live", описав американців з їхнім "плавильним котлом" як зграю нешанобливих шавок без історії та національної гордості. Він стверджував, що Америка – це нахабні гопники.

Під киплячим гнівом ховається невисловлена правда – величезний пакет американської допомоги серйозно ускладнює реалістичний шлях росії до перемоги і гарантує, що ще десятки тисяч молодих росіян помруть чи перетворяться на пил. Докази величезних втрат можна побачити на зрослих кладовищах росії.

Попри вихваляння та пихатість, росіяни страждають під тягарем агресивної війни путіна, і тріщини починають давати про себе знати. Під час виступу на "Вечорі з Владіміром Соловйовим" минулого тижня Карен Шахназаров закликав колег-пропагандистів почати говорити правду про внутрішню боротьбу росії та її численні проблеми. Натомість інші учасники дискусії просто попередили глядачів, що настають важкі часи, і вирішення проблеми не видно, але росія, безумовно, зрештою переможе.

Одну з наочних демонстрацій цієї дихотомії надала ведуча Юлія Вітязєва, яка висміювала українців за те, що вони отримують американські "подачки", і водночас просила співгромадян продовжувати надсилати пожертви, щоб забезпечити російські війська довгим переліком нагальних потреб, які уряд досі не може надати.

Джерела: The Daily Beast та CEPA