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У Конгресі назвали умову, за якої військові США втрутяться у війну проти росії

06 травня 2024, 10:09
У Конгресі назвали умову, за якої військові США втрутяться у війну проти росії
Фото: Укрінформ
США повинні й надалі підтримувати Україну, щоб запобігти масштабуванню агресії кремля.

Лідер демократичної меншості у Палаті представників Хакім Джеффріс вважає, що США доведеться втрутитися у війну проти рф "не тільки з американськими грошима, але й з військовими", якщо Україна впаде.

Про він розповів у інтерв'ю CDS News.

"Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт — не просто з нашими грошима, але й з нашими військовослужбовцями", – заявив політик.

За словами конгресмена, Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб запобігти масштабуванню агресії кремля. Джеффріс нагадав, що спочатку рф вторглася у Грузію, а вже потім окупувала український Крим.

"Чи повинні ми вірити, що перед обличчям такого роду послідовної агресії, що якщо ми дозволимо путіну досягти успіху в Україні, він зупиниться лише в Україні? Звичайно, що ні", – наголосив політик.

СШАвійна в Україніросія окупантипідтримка України

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