Дослідниця російської телевізійної пропаганди Джулія Девіс не могла оминути таку тему російських пропагандонів, як московський теракт. І опублікувала на сторінці Центру аналізу європейської політики короткий виклад та аналіз брехні про Україну, якій не завадила навіть заява ІДІЛ. Пропагандони кремля зі шкіри лізли, щоб прив'язати Україну та Захід до цього мерзенного теракту, вочевидь зрежисованого на Лубянці.

Перекручені наративи путінських рупорів служать режиму, але ганьблять загиблих. Теракт, що стався 22 березня у "Крокус Сіті Холі" на околиці москви, все ще розгортався, і вогонь охоплював верхні поверхи семиповерхового концертного залу, коли кремлівські телеканали почали розповідати про трагедію, що сталася.

російські правоохоронні органи розпочали масштабне (хоча й запізніле) полювання на підозрюваних, які встигли застрелити щонайменше 133 відвідувача концерту гурту "Пікнік". Кровопролиття тривало близько 20 хвилин без будь-якого видимого втручання сил безпеки.

Потім чотирьом підозрюваним терористам вдалося втекти з місця події, хоча їхня точна кількість і особи на той момент були невідомі.

І все ж, за відсутності майже всіх ключових фактів, російські урядовці та пропагандисти одразу ж почали звинувачувати Україну. (Наразі всі докази вказують на те, що масові вбивства насправді були організовані та здійснені філією терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), що базується в Пакистані та Афганістані).

Ведучий програми "Соловйов Live" Сєргєй Карнаухов заявив, що теракт був безпрецедентним і не мав світового аналогу, схоже, забувши про численні, переважно ісламістські теракти путінської епохи. Серед них – теракт у театрі на Дубровці 2002 року, в результаті якого загинуло 130 осіб, облога школи в Беслані 2004 року, що призвела до загибелі 330 осіб, та деякі інші.

Нещодавно погром, влаштований Хамасом в Ізраїлі 7 жовтня, призвів до загибелі щонайменше 1200 людей – подія, яку російські пропагандисти назвали "гарною новиною", висміюючи ізраїльтян за їхню непідготовленість.

Раніше цього місяця США публічно попередили про потенційну атаку на місця масового скупчення людей у москві. Всього за три дні до масового вбивства путін відкинув ці попередження і заявив, що вони нагадують "відвертий шантаж і намір залякати й дестабілізувати [російське] суспільство".

Після нападу ці попередження наводилися як доказ того, що Захід знав про заплановані напади.

Карнаухов сказав: "Всі ви пам'ятаєте, що посольства США і Великої Британії закликали своїх громадян покинути росію через наближення терористичних атак. Що ви мали на увазі? Ви знали про це?"

Він додав: "Ми знаємо, що Україна є сполучною ланкою між британськими та американськими спецслужбами... Україна є маріонетковою силою американських і британських військових і розвідувальних служб. Чи є у когось сумніви щодо того, хто це зробив?" Карнаухов впевнено заявив: "Я впевнений, що це зробила Україна!" Американсько-британський мотив, очевидно, полягав у тому, щоб "делегітимізувати" путіна як лідера, зобразивши його нездатним захистити свій народ, незважаючи на попередження.

Карнаухов зазначив, що наразі триває евакуація постраждалих, а правоохоронці штурмують "Крокус Сіті Хол". Навіть на цій ранній стадії він закликав росіян відкинути будь-які заяви, що пов'язують атаку з терористичними осередками або групами, наполягаючи на тому, що Україна і Захід, безумовно, винні. "Без сумніву, головні організатори цього акту сидять у Лондоні, Вашингтоні та Києві", – сказав він росіянам, які намагалися впоратися з жахливою новиною.

Потім телеведучий увімкнув підроблене відео з вищим посадовцем Служби безпеки України Олексієм Даниловим, яке мало показати, що саме Україна, а не ІДІЛ, взяла на себе відповідальність за теракт. Невдовзі після цього Карнаухов визнав, що, можливо, це був старий кліп, але наполягав, що це "нічого не змінює".

Потім шоу запросило ще одного високопоставленого пропагандиста Армена Гаспаряна, який так само звинуватив Захід і Україну та передбачив, що москва "вб'є дерев'яний кілок" у груди винуватців, проводячи паралелі з жорстокою тактикою росії, яку вона раніше застосовувала в Чечні – разом із фізичною ліквідацією українського уряду.

Про це написав у своєму Telegram-акаунті Дмітрій Мєдвєдєв, заступник голови Ради безпеки росії: "Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, з ними та їхніми ідейними натхненниками неможливо боротися інакше [ніж розстрілами і репресіями]. Всі вони повинні бути знайдені і нещадно знищені як терористи, зокрема й представники влади країни, яка вчинила таке звірство. Смерть за смерть".

Коли ІДІЛ взяла на себе відповідальність, через кілька годин після події, вона була відкинута вищими посадовими особами в пропагандистській ієрархії. Керівниця RT Маргаріта Сімоньян написала на X (Twitter): "ІДІЛ! ІДІЛ? Про ІДІЛ – це фейк". Вона неодноразово звинувачувала українців, використовуючи образи, називаючи їх "собаками" і описуючи Захід як їхніх "тренерів".

Початковий наратив не змінився, навіть коли з'явилася інформація на підтримку відповідальності ісламістів. Після того, як ймовірні нападники були захоплені і виявилося, що вони були вихідцями з Таджикистану, Сімоньян заявила, що Захід знав особи терористів заздалегідь, хоча вона не надала жодних доказів.

Тим часом виявилося, що російські силовики використовують перевірені методи тортур, щоб отримати більше інформації про ймовірних нападників. На видовищному відео, опублікованому в Telegram, одному із затриманих відрізали вухо, а потім змусили його з'їсти.

Незважаючи на наявні докази того, що сталося, Карнаухов абсурдно стверджував, що підозрюваному "відірвало вухо гілкою дерева, коли він біг через ліс".

Чоловік був ідентифікований як Раджаб Алізаде. Карнаухов продемонстрував фрагмент його допиту, під час якого голос за кадром суворо нагадував підозрюваному: "Я тут! У тебе залишилося одне вухо". Алізаде насилу відповідав на запитання і ледве говорив російською мовою. Іншому підозрюваному надали перекладача для спілкування з допитувачами.

російська влада регулярно вдається до насильства і тортур, щоб отримати бажані зізнання. Проблема полягає в тому, що підозрювані можуть говорити те, що вимагає слідчий, щоб уникнути подальших знущань, а не правду. Так само очевидно, що вони будуть змушені стверджувати про зв'язок з Україною, навіть незважаючи на те, що ІДІЛ-К, за повідомленнями, опублікувала відео, попередньо записане на телефон Алізаде, і взяла на себе відповідальність.

У своєму зверненні до нації наступного дня, 23 березня, путін не згадав про ІДІЛ, а натомість заявив, що нападники були захоплені "під час втечі в Україну". Брянська область, де, за повідомленнями, були затримані підозрювані, межує як з білоруссю, так і з Україною.

З абсолютно цинічної кремлівської точки зору, теракт був занадто гарною можливістю, щоб її змарнувати.

Відома світові як держава, що використовує терористичні методи проти власного народу і проти своїх сусідів (див. нескінченний потік воєнних злочинів в Україні), влада росії вхопилася за можливість облити український уряд тим же брудом.

Ісламістська загроза для росії є усталеною й існує десятиліттями, але вона не слугує жодній корисній пропагандистській меті.

З іншого боку, передбачувані зв'язки з Україною вважаються корисними для підриву глобальної підтримки боротьби України проти російського вторгнення.

Атака також може бути використана як виправдання для ще більш жорстоких заходів проти українців і закручування гайок проти внутрішньої опозиції.

Зрозуміло, чому заяви про так звані українські зв'язки влаштовують кремль, і чому – як це часто буває – правда не влаштовує.

Джерело: CEPA