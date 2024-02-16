Дослідниця російської телевізійної пропаганди Джулія Девіс розповідає про враження від інтерв'ю путіна Такеру Карлсону в росії. Схоже, що росіянам воно не дуже було цікаве, оскільки посіло 19-те місце в загальноросійському рейтингу і 11-те в москві, ледь обігнавши "Битву екстрасенсів". Невдоволення щодо інтерв'ю висловив і путін, тоді як пропагандони намагалися переконати, що це була найвеличніша подія світу.

Такер Карлсон зробив усе можливе, щоб справити враження на авторитарного путіна: він стверджував, що росія не є експансіоністською державою, стверджував, що москва краща за будь-яке американське місто, позував у бурятському костюмі й лобіював припинення американської допомоги Україні.

Тим не менш, путін не був вражений. Цього тижня він сказав інтерв'юеру Павлу Зарубіну: "Чесно кажучи, я не отримав повного задоволення від цього інтерв'ю".

"Я думав, що він буде поводитися агресивно і ставити жорсткі запитання. Я не просто був до цього готовий, я цього хотів!" – наполягав путін.

російський президент поскаржився, що нездатність Карлсона ставити гострі запитання "не дала йому можливості зробити те, до чого він був готовий", і тому інтерв'ю не вийшло настільки цікавим і змістовним, наскільки могло б бути.

Коли Зарубін запитав путіна, що він думає про негативну реакцію західних лідерів, очільник кремля ухильно відповів, що добре, що вони дивляться і слухають. Він додав: "Якщо сьогодні в силу своїх причин ми не можемо вести прямий діалог, то повинні бути вдячні пану Карлсону за те, що можемо це робити через нього як через посередника".

Протягом багатьох років, що передували інтерв'ю Такера Карлсона з путіним, він був улюбленцем російських державних ЗМІ. Провідні російські пропагандисти писали про нього, показували перекладені фрагменти його виступів на Fox News і навіть називали Карлсона "єдиним американцем, якого вони не хотіли б вбити".

Голова RT Маргаріта Сімоньян розповіла, що Карлсон неодноразово зв'язувався з нею з 2021 року, благаючи про інтерв'ю з путіним, і його спроби посилилися після вторгнення росії в Україну. Сімоньян сказала, що вона ходила "від кабінету до кабінету, благаючи про те, що ми [RT] вважаємо важливим для країни". Пропагандони з державних ЗМІ передбачали, що інтерв'ю підірве вибори в США і приголомшить довірливих американців.

Натомість, зустріч була більше схожа на монолог, ніж на розмову, де путін просторікував про давню та сучасну історію, навмисно перекручуючи її, щоб виправдати реваншистські прагнення росії щодо України. Результат був явно невтішним. М'який почин Карлсона був не лише висміяний на Заході, але й відкинутий російською аудиторією.

Інтерв'ю, показане двічі в прайм-тайм на Першому каналі, отримало жахливі рейтинги. Воно посіло 19-те місце в загальноросійському рейтингу і 11-те в москві серед найпопулярніших телевізійних програм того тижня, ледве випередивши "Битву екстрасенсів".

Навіть Сімоньян, яка відіграла важливу роль у створенні підґрунтя для цього фіаско, не змогла спочатку приховати свого розчарування. Вона написала на X (колишній Twitter): "Шкода, що Такер не продемонстрував консервативні цінності. Це його сильна сторона – так само, як і сильна сторона боса [путіна]".

російські пропагандисти очікували запитань про сатанізм, ЛГБТ та американські біолабораторії. Найближче вони підійшли, коли Карлсон запитав путіна: "Чи бачите ви надприродне в дії, дивлячись на те, що зараз відбувається у світі? Ви бачите Бога в дії? Ви коли-небудь думали про те, що це сили, які не є людськими?" путін не скористався навідним запитанням і відповів дуже по-радянськи: "Ні, чесно кажучи. Я так не думаю".

Незважаючи на початкове розчарування з приводу змарнованих пропагандистських можливостей, Сімоньян швидко оговталася і незабаром вихваляла інтерв'ю на шоу Владіміра Соловйова. Із запалом, що конкурує з сумнозвісною північнокорейською "жінкою в рожевому", вона заявила: "Це була найуспішніша, найзначніша і справді історична медіаподія в журналістиці за всю історію людства!"

Щоб додати пікантності, Сімоньян стверджувала, що вона та її чоловік Тігран Кєосаян були настільки зворушені, що плакали під час перегляду інтерв'ю.

Тепер, коли путін виявив своє розчарування результатом її улюбленої справи, Сімоньян, можливо, плаче з інших причин – або швидко змінює свою риторику, щоб відповідати риториці "боса".

Джерело: The Daily Beast