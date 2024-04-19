Дослідниця російської телепропаганди Джулія Девіс невтомно досліджує для нас все, що активно пропагують рупори кремля. Адже слова пропагандонів – це реальні наміри кремлядів. Вони щиро радіють затримці допомоги Україні, і демонструють, що Україна – це лишень початок.

російські пропагандони вважають, що деякі американські політики прагнуть послабити Україну в її війні за національне виживання.

Спікер Палати представників Майк Джонсон відвідав експрезидента Дональда Трампа на його курорті Мар-а-Лаго у Флориді 12 квітня, нібито для того, щоб представити новий республіканський законопроєкт про "чесність виборів".

Але оглядачі та експерти російського державного телебачення спостерігали за паломництвом Джонсона із зовсім іншими очікуваннями. З'явившись у вечірньому ефірі флагманського російського державного телешоу "60 хвилин" директор Центру стратегічних комунікацій Дмітрій Абзалов назвав цей день "найважливішим днем".

На його думку, поїздка Джонсона вирішить майбутнє американської допомоги Україні. Додатковий пакет допомоги у розмірі $95 млрд, переважно для Києва, застряг у Палаті представників, оскільки Джонсон досі відмовляється дозволити голосування, схоже, за вказівкою Трампа. Його ухвалення стало б серйозною поразкою для росії.

Провідні російські пропагандисти стверджують, що в особі Джонсона росія має друга з моменту його обрання спікером у жовтні. Тоді ведуча програми "60 хвилин" Ольга Скабєєва була у захваті.

Вона заявила: "Джонсон є не лише крайнім правим прихильником Трампа, він завжди голосував проти допомоги Україні і робив відповідні заяви, які вважалися антиукраїнськими... Достатньо подивитися на рейтинги Джонсона щодо його підтримки України. Його рейтинг дуже низький! Це означає, що все це нас дуже влаштовує".

Далі Скабєєва зробила прогноз щодо того, що робитиме Джонсон: "З фанатиком Трампа на посаді спікера, законопроєкт.., який був запропонований Байденом, точно не пройде. Джонсон просто не поставить його на голосування!"

Вочевидь задоволена Джонсоном Скабєєва назвала його "нашим Джонсоном" – не плутати з Борисом Джонсоном, колишнім прем'єр-міністром Великої Британії. Це нагадало, як на російському державному телебаченні Трампа зазвичай називають "наш Трамп" або "Трампушка".

Проблема рупорів кремля полягає в тому, що їхнє розуміння внутрішньої політики США ґрунтується на надії. Хоча Скабєєва мала рацію, вказуючи на значну кількість антиукраїнських голосувань Джонсона, його теперішнє мислення є невловимим. Деякі ультраправі звинувачують його в тому, що він змінив свою думку щодо України, і він заявляє, що голосування щодо пакету допомоги відбудеться.

Незважаючи на це, багато хто в проукраїнському таборі США глибоко скептично ставиться до його намірів і розлючений тим, що його дії дотепер були на користь кремля. Військова ситуація вже погіршується, як зазначив американський командувач в Європі, без припливу зброї Україна буде переважена 10:1 в найближчі тижні.

російські військові, ймовірно, оцінюють затримку американської допомоги або її припинення як: "українські війська не зможуть захиститися від нинішніх і майбутніх російських наступальних операцій", – йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни від 13 квітня.

Хоча пропагандисти погано прогнозують міжнародні події, вони можуть дати уявлення про те, як мислить їхній режим. Зрозуміло, вони поширюють неправду і спотворення, але вони також мають ліцензію на правдиве пояснення того, що відбувається в серці кремля. І вони знають, про що говорять – вищі урядовці регулярно зустрічаються з журналістами, що фінансуються державою, і видають "лінії поведінки" щодо поточних подій.

Таке використання рупорів для демонстрації справжніх намірів режиму стало очевидним, коли путін в інтерв'ю 14 лютого заявив, що сподівається на переобрання Джо Байдена. Цю спробу зімітувати прихильність до чинного президента зустріли з відвертими посмішками його балакучі голови в державних засобах масової інформації. Численні експерти пояснили на державному телебаченні, що це був лише укол, покликаний зачепити Байдена.

Американська допомога Україні опинилася під сумнівом, а збуджені російські пропагандисти плекають перспективу повернення Трампа на посаду президента. Дехто навіть пророкує, що в США десятиліттями правитиме династія Трампів.

росія віддавала перевагу підконтрольним Трампу республіканцям, і зусилля, спрямовані на те, щоб заразити лідерів республіканців і виборців російською пропагандою, відкрито обговорювалися на державному телебаченні у 2021 році, ще до повномасштабного вторгнення путіна в Україну.

російські державні ЗМІ залишаються надзвичайно якісним провісником того, які наміри має кремль. Навіть тоді, коли багато хто на Заході та в Україні сумнівався у попередженнях розвідки про тотальне вторгнення в лютому 2022 року, рупори москви з радістю пророкували його. Тактика руйнування української інфраструктури з метою "занурення України в темряву" і витіснення 20 мільйонів українських біженців до Європи так само відкрито обговорювалася і продовжує розгортатися. Так само відкрито пропагувалося і здійснюється масове вбивство українців.

Тактика росії не відрізняється від листів серійного вбивці Зодіака до поліції – бажання похвалитися власними злочинами, водночас приховуючи свою справжню природу та ідентичність.

Явно імперіалістична москва видає себе за борця проти західного імперіалізму, в той час як деспотичний режим путіна розповідає довірливим західним громадянам, що це їх гноблять у себе вдома і що протидія американській допомозі Україні є відстоюванням їхньої свободи.

кремлівські пропагандисти регулярно пояснюють, що найкращий спосіб знищити Захід – це знищити його зсередини, підірвавши його принципи і поставивши під загрозу його життєво важливі альянси. І, як вони пояснюють, це ще не все. Як зазвичай кажуть путінські рупори: "Україна – це тільки початок".

Джерело: CEPA