Джулія Девіс оперативно проаналізувала пропаганду російського телебачення, на якому провідні пропагандони путіна панікують. Адже Байден знявся з перегонів, і тепер це загрожує їхньому "любому Трампушці" перемогти. Вони вважають, що Камала Гарріс – втілення чистого пекла з білосніжною посмішкою. Один із них сказав, що якби республіканець був "розумнішим", він би зробив більше, щоб зберегти Джо Байдена в перегонах.

Новина про те, що президент Джо Байден не буде переобиратися на другий термін, викликала ажіотаж не лише в Америці, але й у росії, де прокремлівські пропагандисти здійняли галас про те, що це означатиме для їхнього улюбленого Дональда Трампа.

Під час виступу в понеділок в ефірі державної телепрограми "60 хвилин", депутат Державної думи Олєг Матвєйчєв поскаржився, що крок Байдена є катастрофою для передвиборчих шансів Трампа. "Він залишився без жодних козирів! – сказав Матвєйчєв. – Раніше він міг легко атакувати здоров'я Байдена, тепер йому не залишилося нічого, щоб атакувати. Ба більше, атака на Байдена в цей момент буде розглядатися як недоречна і груба.

"Зараз вони переключилися на віцепрезидентку Камалу Гарріс і намагаються атакувати її, але нічого нового до неї не приклеїться, – додав Матвєйчєв. – Згадка про те, що вона не зовсім біла, лише активізує її електорат".

Висвітлення Гарріс на російському державному телебаченні, яке є копією того, що показують на Fox News, в понеділок переважно обмежувалося спробами висміяти її сміх.

Матвєйчєв сказав, що вихід Байдена з перегонів зробив попередній порядок денний застарілим. Обговорення віку президента США або замаху на Трампа – це вже вчорашній день, стверджує він.

"У Трампа був чудовий козир із цим пострілом, який був зроблений в нього... йому просто пощастило, – сказав законодавець. – Тепер він повинен придумати щось нове, щоб змінити тему і привернути до себе увагу, а це важко зробити після того, як ставки були підняті так високо".

Матвєйчєв зазначив, що якби Трамп був "трохи розумнішим", він би знизив тон під час дебатів, щоб Байден залишився в гонці. Ведучий Євгєній Попов з гіркотою додав: "Тепер він старий кандидат. Єдиний старий кандидат!"

Законодавець сказав, що настав час зірвати пластир, що прикриває подряпане вухо Трампа, який багато хто в США порівняв з прокладкою. Він розкритикував флешмоб вушних пов'язок Республіканської партії як застарілий і вульгарний та закликав республіканців придумати щось, аби відповідати новій реальності.

Матвєйчєв також гнівно охарактеризував Гарріс як "дистильоване зло". "У ній ви маєте диявола в чистому вигляді, – зазначив політик. – Він завжди сміється і позитивно налаштований. У диявола немає рогів і копит, він говорить, що все добре, і блискає білозубою посмішкою".

Головний московський пропагандист Владімір Соловйов окремо намагався перезаписати свою програму вихідного дня "Недільний вечір з Владіміром Соловйовим", щоб бути в курсі новин.

Початкова версія шоу була зосереджена на висміюванні дешевого кліпу "Матриці", згенерованого штучним інтелектом, де Трамп протистоїть президенту Байдену, який був розміщений Ілоном Маском на його сторінці в соціальній мережі X (раніше Twitter).

У перезаписаній версії ведучий та експерти здавалися приголомшеними і протверезілими від новини про вихід Байдена. Хоча шоу повторно включало ті ж самі кліпи, сміх був скупим і напруженим.

Соловйов передбачив, що ситуація в Америці буде "чистим пеклом" протягом наступних чотирьох місяців. Андрєй Бєзруков, колишній "сплячий агент" КДБ, описав її як мінне поле для Трампа і республіканців, а політолог Владімір Корнілов сказав: "Я вже знаю, яким буде новий меседж цієї кампанії: подивіться, скільки років Трампу!" Він припустив: "Це буде серйозною проблемою для Трампа з точки зору кампанії демократів".

Американіст Дмітрій Дробніцкій назвав адміністрацію Байдена провальною. "Ця адміністрація провалилася в усьому! – сказав він. – Назвіть хоч один проєкт, де вони досягли успіху. Немає жодного. Вони навіть не змогли вбити або ув'язнити Трампа".

Невисловлена правда, яку можна прочитати між рядків, полягає в тому, що путін ніколи не зазнавав невдач в ув'язненні та/або вбивстві своїх опонентів, і його пропагандисти, очевидно, вважають це однією з його чеснот.

Ще одним контрастом з путіним є рішення Байдена добровільно відійти від влади, чого мало хто очікував би від російського президента.

Як завжди, державні телевізійні експерти поділилися своїми сподіваннями на те, що громадянська війна в Америці неминуча.

Експерт Вадім Гігін сказав, що після того, як Трамп "з'їв всю Республіканську партію", вона перетворилася на релігійний рух з Трампом на чолі і ця маніакальна відданість незамінному лідеру може призвести до непередбачуваних наслідків.

Соловйов порівняв виступ Трампа з виступом телеєвангеліста і сказав, що, за словами його друга Стівена Сігала, Трамп більше не вважає себе посланцем Бога, а вірить, що він сам є Богом.

Джерело: The Daily Beast