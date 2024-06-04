Невтомна Джулія Девіс продовжує досліджувати російську телепропаганду. В нещодавній публікації вона проаналізувала телевізійні випуски російських пропагандонів, які дуже бідкалися на "несправедливий" судовий вирок Трампу, за яким він був визнаний винним у 34 порушеннях закону. Втім, вони продовжують сподіватися на переобрання Трампа, як і на громадянську війну в Америці.

кремлівські державні телевізійні пропагандисти не могли приховати свого занепокоєння вироком Трампу, але вони підтвердили, що росія все ще відчайдушно прагне, щоб він повернувся в Білий дім.

російський державний медіаапарат уважно стежив за юридичними проблемами колишнього президента США Дональда Трампа, приправляючи більшість своїх матеріалів протрампівськими роликами від Fox News і Такера Карлсона. російські пропагандони відверто сподівалися на чудо, а саме неспроможність присяжних ухвалити рішення, були помітно розчаровані, коли Трамп був визнаний винним за всіма 34 пунктами звинувачень, які йому висунули.

У п'ятницю вранці Дмітрій Куліков, ведучий "Соловйов Live", самоназваного "найпатріотичнішого каналу" в росії, заявив в ефірі: "Вони скривдили нашого Дональда Трампа!" Політолог Малєк Дудаков, який спеціалізується на Америці, сказав, що надія на диво, тобто на вирок присяжних, згасла. Він сказав, використовуючи російський формат ім'я по батькові: "Дива не сталося. Наш Дональд Фредович визнаний винним за всіма 34 пунктами". У цьому Дудаков звинуватив суддю та присяжних і безпідставно заявив, що всі вони були упереджено налаштовані проти Трампа. "Тепер він – злочинець", – припустив політолог, зазначивши при цьому, що ув'язнення експрезидента в результаті цього вироку є малоймовірним.

Дудаков висловив сподівання, що, незважаючи на свої юридичні проблеми, Трамп все ж таки переможе на майбутніх президентських виборах. Куліков і Дудаков спільно повторили твердження Такера Карлсона про те, що їхній улюблений кандидат переможе, "якщо тільки відчайдушно панікуючі демократи не організують вбивство Дональда Фредовича". Вони висловили сподівання, що Байден, а не Трамп, помре до виборів.

Подібна реакція пролунала і в інших російських ЗМІ. З'явившись у п'ятницю вранці на державній телевізійній програмі "60 хвилин", депутат Державної думи Алєксєй Журавльов вирішив обговорити обвинувальний вирок Трампу, перш ніж перейти до інших поганих новин, з якими зіткнулася росія. Як відомо, західні уряди широко підтримують право України захищати себе, завдаючи ударів по росії на її власній території. Журавльов сказав, що звернеться до цієї "ескалації" пізніше, і почав зі своєї тиради проти Америки за те, що вона перетворила Трампа на злочинця.

Ведуча Ольга Скабєєва неправильно охарактеризувала обвинувачення, вказавши його як "позов, поданий Стормі Деніелс", і назвала Трампа "колишнім і потенційно майбутнім президентом США". Вона припустила, що ситуація надто смішна, щоб її можна було описати словами, і продовжує ескалацію на всіх фронтах. Скабєєва поскаржилася, що попередні прогнози про неспроможність ухвалення рішення присяжних не справдилися, гірко додавши досконалою англійською: "Лайно трапляється".

Журавльов гнівно заявив: "Ідіоти є в кожній країні, але це єдиний випадок, коли ідіоти мають власну країну. Це щось нове в історії". Законодавець поскаржився, що, підтримуючи право України на самозахист шляхом нанесення ударів по території росії, американці навіть не бояться ядерних ударів у відповідь з боку рф. Скабєєва презирливо додала: "Наш всенародно улюблений Дональд Трамп думає, що вони можуть пересидіти це за океаном".

Навіть припущення Трампа про те, що він би розбомбив москву у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну і напав би на Пекін, якби Китай вторгся на Тайвань під його керівництвом, виявилося недостатнім, щоб послабити підтримку експрезидента США з боку його російських прихильників. Описуючи Трампа як "корисного ідіота" росії, пропагандисти державного телебачення неодноразово наполягали на тому, що він залишається бажаним кандидатом для москви.

Під час виступу в програмі "60 хвилин", депутат Державної думи Олєг Матвєйчєв заявив, що якщо засудження Трампа не призведе до громадянської війни, Америку слід офіційно вважати "фашистською країною". Таку ж надію висловив напередодні ввечері ведучий державного телебачення Владімір Соловйов, який закликав республіканців і демократів взяти в руки зброю і жорстоко протистояти одне одному. Соловйов також зголосився вести майбутні дебати між Трампом і президентом США Джо Байденом.

У четвер в ефірі програми "60 хвилин" директор Центру стратегічних комунікацій Дмітрій Абзалов пояснив, що потенційне переобрання Трампа піде на користь росії, і запевнив глядачів, що колишній американський президент не мав цього на увазі, коли говорив, що буде бомбити москву. Абзалов спрогнозував, що якщо Трамп повернеться в Овальний кабінет, він вважатиме головним ворогом Америки Китай, а не росію. Скабєєва припустила: "Китайці сподіваються, що американці будуть боротися з росіянами, і хочуть, щоб Байден залишився при владі. Ми потай сподіваємося, що американці почнуть воювати з Китаєм і хочемо, щоб до влади прийшов Трамп, тому що він більш схильний до конфронтації з Пекіном".

Джерело: The Daily Beast