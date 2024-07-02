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Китайський автовиробник BYD наздоганяє американську Tesla – Reuters

02 липня 2024, 18:52
Китайський автовиробник BYD наздоганяє американську Tesla – Reuters
Wikipedia
Цього року відбулось різке зростання продажів електромобілів BYD.

Китайська компанія BYD повідомила про зростання у другому кварталі продажів на 21%,тоді як у Tesla вони лише падають. 

Про це повідомляє Reuters

За даними звітів BYD, автовиробник з квітня по червень продав більше 426 тисяч електромобілів, а це на 12 тисяч менше, ніж заплановані на другий квартал поставки автомобілів Tesla.

Уже в найближчі дні американська компанія повідомить про падіння на 6% поставок у квітні-червні. 

І  якщо фактичні результати виявляться нижчими, ніж очікувалося, то Tesla може знову поступитися лідерством у продажах електрокарів китайській BYD. 

Фінансовий конгломерат Barclays прогнозує падіння поставок Tesla в другому кварталі на 11%. 

Це стане її найгіршим показником за всю історію. 

Після багатьох років стрімкого зростання Tesla стала найдорожчим автовиробником у світі, проте у січні компанія попередила, що зростання поставок в цьому році буде значно нижчим, ніж раніше, через різке посилення конкуренції на ринку автокарів. 

З березня Tesla скоротила виробництво свого бестселера Model Y на заводі в Шанхаї, реагуючи на зниження попиту на старі моделі Tesla в Китаї, другому за величиною ринку після США.

Тоді як продажі BYD стабільно зростають, а ряд нових виробників електрокарів з Китаю навіть заявили про кратне зростання продажів у другому кварталі. 

Так, поставки автомобілів NIO у квітні – червні зросли більш ніж удвічі - до 57 300 одиниць.

В китайській асоціації легкових автомобілів CPCA вважають низькі ціни і зростання попиту на електромобілі та гібриди головними причинами високих продажів китайських електромобілів за останні місяці.

Нещощавно ми писали, що поставки електрокарів Tesla скорочуються другий квартал поспіль.

 

електрокарBYD

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