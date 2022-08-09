В Україні за місяць подвоївся попит на електромобілі
Про це повідомила профільна асоціація Укравтопром.
Основну масу зареєстрованих електромобілів склали легкові - 1397 одиниць (152 нових та 1245 вживаних).
Найпопулярнішим електрокаром залишається Nissan Leaf з реєстрацією у серпні 297 авто, другий результат у Volkswagen ID.4 - 154, третій - у Volkswagen е-Golf - 150.
Четвертим за популярністю став електромобіль Renault Zoe - 97 одиниць, а замикає ТОП-5 серпневого ринку електромобілів Tesla Model 3, який має 60 реєстрацій.
З 92 комерційних електромобілів, що отримали минулого місяця українські номери, 40 одиниць були моделі Renault Kangoo Z.E.
Загалом у січні-серпні першу реєстрацію в Україні пройшли 7366 електромобілів, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.
Раніше повідомлялось, що Норвегія встановила світовий рекорд за кількістю проданих електрокарів.
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