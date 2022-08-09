В Україні за місяць подвоївся попит на електромобілі

За підсумками серпня український автопарк поповнили 1489 електромобілів, що майже вдвічі більше, ніж за місяць 2022 року, але на 14% менше, ніж у липні поточного.

Про це повідомила профільна асоціація Укравтопром.

Основну масу зареєстрованих електромобілів склали легкові - 1397 одиниць (152 нових та 1245 вживаних).

Найпопулярнішим електрокаром залишається Nissan Leaf з реєстрацією у серпні 297 авто, другий результат у Volkswagen ID.4 - 154, третій - у Volkswagen е-Golf - 150.

Четвертим за популярністю став електромобіль Renault Zoe - 97 одиниць, а замикає ТОП-5 серпневого ринку електромобілів Tesla Model 3, який має 60 реєстрацій.

З 92 комерційних електромобілів, що отримали минулого місяця українські номери, 40 одиниць були моделі Renault Kangoo Z.E.

Загалом у січні-серпні першу реєстрацію в Україні пройшли 7366 електромобілів, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Раніше повідомлялось, що Норвегія встановила світовий рекорд за кількістю проданих електрокарів.