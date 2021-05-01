Норвегія встановила світовий рекорд за кількістю проданих електрокарів

У 2020 році вони зайняли 54% авторинку

Загалом за 2020 рік продали 141 412 нових автомобілів, з них 76 789 - були електромобілі. Найпопулярнішими електрокарами стали моделі Audi e-tron, Tesla Model 3, Volkswagen ID.3, Nissan Leaf та Volkswagen Golf.

Норвегія до 2025 року планує стати першою країною, яка повністю перестане продавати автівки на бензині та дизелі, повідомляє "Громадське". Для цього влада звільняє електрокари від деяких податків, що змушені платити за автівки на паливі.

Раніше Норвегія продавала понад 50% електрокарів у місяць, але це вперше у середньому за рік продажі електрокарів перевищили продажі бензинових, дизельних та гібридних автівок.

Продажі електрокарів збільшилися в останні місяці 2020 року, а у грудні частка проданих електрокарів досягнула максимуму - 66,7%.

Загалом за 2020 рік продали 141 412 нових автомобілів, з них 76 789 - були електромобілі. Найпопулярнішими електрокарами стали моделі Audi e-tron, Tesla Model 3, Volkswagen ID.3, Nissan Leaf та Volkswagen Golf.

Експерти прогнозують, що у 2021 році частка електромобілів буде збільшуватися, а виробники випускатимуть більше екологічних автівок.

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