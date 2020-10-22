Україна та Нідерланди мають намір співпрацювати в розвитку електротранспорту

Під час переговорів міністр зосередив увагу на тому, що кількість електромобілів в Україні стає дедалі більшою, тому важливим питанням для відомства залишається створення розвиненої мережі зарядної інфраструктури, яка дала б змогу власникам електрокарів комфортно пересуватися не тільки в межах населених пунктів, а й у міжміському сполученні.

Старший віце-президент холдингу VDL Group (Нідерланди) Рольф-Ян-Цвіп повідомив про готовність компанії співпрацювати з Україною у розвитку транспортної інфраструктури та міського електротранспорту, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України в четвер, про це він заявив під час зустрічі з главою відомства Владиславом Кріклієм. У зустрічі також узяли участь надзвичайний і повноважний посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, заступник міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Клімашевський, президент концерну "Електрон" Юрій Бубес, представники міністерства і холдингу VDL Group.

Зазначається, що під час переговорів міністр зосередив увагу на тому, що кількість електромобілів в Україні стає дедалі більшою, тому важливим питанням для відомства залишається створення розвиненої мережі зарядної інфраструктури, яка дала б змогу власникам електрокарів комфортно пересуватися не тільки в межах населених пунктів, а й у міжміському сполученні.

Він повідомив, що наразі спільно з фахівцями та вченими міністерство працює над внесенням нових змін до державних будівельних норм з планування і забудови територій, які дали б змогу розміщення електрозарядних станцій на всіх дорогах загального користування. На сьогодні в діючих будівельних нормах передбачено обов'язковість розміщення електрозарядних станцій (ЕЗС) на магістральній мережі населених пунктів, а також на автодорогах державного значення. Однак конкретно не визначено їх обсягів з урахуванням наявної кількості електромобілів і зростанням на перспективу. Крім того, в діючих нормах не передбачено ЕЗС на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.

За словами міністра, для розвитку внутрішнього ринку електромобільності уряд опрацьовує можливість створення стимулюючих заходів. Так, у Верховній Раді вже зареєстровано законопроекти №3476 і №3477, які передбачають низку податкових і митних пільг для виробництва електричних транспортних засобів в Україні. Водночас представники бізнесу з Китаю, США та Німеччини зацікавлені у виробництві електрокарів і батарей на території України, але очікують преференцій з боку держави. Тому головне завдання української сторони в цьому ключі - створити умови для створення власного виробництва електромобільної галузі.

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