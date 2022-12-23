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Шмигаль запропонував Південній Кореї відкрити в Україні виробництво електрокарів

23 грудня 2022, 16:23
Шмигаль запропонував Південній Кореї відкрити в Україні виробництво електрокарів
Фото: Вікіпедія
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з главою уряду Південної Кореї посилення співпраці та запропонував відкрити в Україні виробництво електромобілів.

Про це глава уряду повідомив у своєму Telegram.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Республіки Корея Хан Док Су. Подякував за послідовну підтримку України, надання гуманітарної та нелетальної військової допомоги", – написав Шмигаль.

Глави уряду обговорили виклики, пов’язані з великою війною та перспективні напрямки майбутньої співпраці

"Розраховуємо на розширення обсягів допомоги від Південної Кореї в частині обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури. Торкнулися повоєнного відновлення та участі корейських компаній у відбудові. Зокрема, запропонував відкрити в Україні виробництво електромобілів", – додав Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів заявив, що Україна отримала вже близько півмільйона малопотужних генераторів, але для проходження зимового періоду державі потрібно ще приблизно 17 тисяч великих установок.

Південна КореяелектрокарШмигаль

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