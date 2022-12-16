Шмигаль розповів, скільки генераторів ще потрібно Україні для проходження зими

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів заявив, що Україна отримала вже близько півмільйона малопотужних генераторів, але для проходження зимового періоду державі потрібно ще приблизно 17 тисяч великих установок.

Про це повідомляє офіційний сайт Кабінету міністрів України.

"Малі та середні українські підприємці вже імпортували 500 тис. малопотужних генераторів. Але для проходження зими нам потрібно ще близько 17 тис. великих та промислових генераторних установок. Сподіваємося, частину цих потреб закрити за допомогою наших партнерів", - зазначив очільник уряду.

Шмигаль додав, що готується масштабна кампанію безкоштовної заміни старих неефективних ламп на LED-освітлення.

"Тож домовилися, що Єврокомісія закупить для України 30 млн світлодіодних ламп. Ще 5 млн світодіодних ламп додатково надасть Франція. Плануємо замінити разом 50 млн одиниць. У підсумку заощадимо до 10% споживання електроенергії в час пікових навантажень", - сказав він.

Нагадаємо, що українці зможуть безоплатно обміняти лампи розжарювання на світлодіодні.