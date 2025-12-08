Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Італія терміново відправляє Україні нові генератори після російських ударів

08 грудня 2025, 08:06
Італія терміново відправляє Україні нові генератори після російських ударів
Прем’єрка Італії підтвердила непохитну солідарність і підтримку переговорів США щодо справедливого миру.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським напередодні його робочих візитів до Лондона, Брюсселя та Рима. Мелоні, насамперед, висловила солідарність через нові масовані російські удари по цивільній інфраструктурі та повідомила: Італія терміново відправить генератори для підтримки енергосистеми та населення. Обладнання, надане італійськими компаніями, прибуде в Україну найближчими тижнями.

Про це йдеться у повідомленні уряду Італії.

Прем’єрка Італії вкотре підтвердила повну підтримку переговорного процесу за участю США та наголосила: готовність України вести переговори добросовісно є ключовою. Водночас вона висловила надію, що росія продемонструє аналогічну відкритість до справедливого та тривалого миру.

Це вже друга велика партія енергетичного обладнання від Італії за останній місяць. Раніше Рим передав десятки генераторів великої потужності та трансформатори.

