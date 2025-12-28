Швейцарія не зможе оборонятися у разі повномасштабного нападу –командувач армії

Швейцарія вже стикається з кібератаками, дезінформацією та шпигунством.

Швейцарія не спроможна повноцінно захиститися у разі повномасштабного нападу.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі в інтервʼю газеті Neue Zürcher Zeitung.

На запитання про те, чи почнеться війна між НАТО і росією у наступні пʼять років, генерал відповів, що точно це невідомо. А втім, він навів оцінки європейських розвідників, які попереджають, що рф готується до подальшої ескалації із Заходом. А ще — пригадав міністрів оборони та командування армій країн Європи, які заявляють, що москва може бути готова розширити війну приблизно у 2028 році.

"Це не пророцтва, а попередження. Вони покликані гарантувати, що Європа зробить усе можливе, щоб запобігти виникненню такої ситуації взагалі. Я був на Форумі безпеки у Варшаві в жовтні. Там ніхто вже не питав, чи є росія загрозою, а лише як їй протидіяти", — зазначив Зюсслі.