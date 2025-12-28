Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Швейцарія не зможе оборонятися у разі повномасштабного нападу –командувач армії

28 грудня 2025, 12:31
Швейцарія не зможе оборонятися у разі повномасштабного нападу –командувач армії
Фото: AP
Швейцарія вже стикається з кібератаками, дезінформацією та шпигунством.
Швейцарія не спроможна повноцінно захиститися у разі повномасштабного нападу.
 
Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі в інтервʼю газеті Neue Zürcher Zeitung.
 
На запитання про те, чи почнеться війна між НАТО і росією у наступні пʼять років, генерал відповів, що точно це невідомо. А втім, він навів оцінки європейських розвідників, які попереджають, що рф готується до подальшої ескалації із Заходом. А ще — пригадав міністрів оборони та командування армій країн Європи, які заявляють, що москва може бути готова розширити війну приблизно у 2028 році.
 
"Це не пророцтва, а попередження. Вони покликані гарантувати, що Європа зробить усе можливе, щоб запобігти виникненню такої ситуації взагалі. Я був на Форумі безпеки у Варшаві в жовтні. Там ніхто вже не питав, чи є росія загрозою, а лише як їй протидіяти", — зазначив Зюсслі. 
 
Він наголосив, що росія хоче «повернути собі статус великої держави». І саме з цих причин кремль намагається дестабілізувати та розділити Європу за допомогою гібридних атак, дронів, саботажу та дезінформації. Швейцарія вже стикається з кібератаками, дезінформацією та шпигунством. Розвідка країни стверджує, що там проживає понад 80 громадян рф, пов'язаних з російською розвідкою.
 
Водночас у країні досі не задокументували жодних актів саботажу. Тим часом в інших точках Європи вже відомо про більш ніж 60 випадків, пов'язаних з росією. Як стверджує Зюсслі, Швейцарія готова до атак недержавних суб'єктів на критичну інфраструктуру, а ще там можуть надати підтримку в кіберсфері. 
 
"Чого ми не можемо зробити, так це захиститися від загроз на відстані або навіть від повномасштабного нападу на нашу країну", — констатував головнокомандувач.
 
Загалом генерал вважає уявлення про те, що нейтралітет автоматично забезпечує захист, "історично неточним". На думку Зюсслі, нейтралітет, якого і дотримується Швейцарія, має цінність лише тоді, коли його можна захистити зброєю.
 
Протягом останніх чотирьох років головнокомандувач швейцарської армії майже завжди з'являвся на публіці в камуфляжі. Вперше це сталося після початку повномасштабної війни росії проти України. Так він сигналізує: армія є частиною Швейцарії, і Швейцарія має бути готова до бойових дій. Вже за кілька днів Зюсслі піде у відставку після шести років перебування на посаді головнокомандувача швейцарських Збройних сил.

 

