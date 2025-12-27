NYT: росія масовано атакувала Україну напередодні ключової зустрічі Зеленського і Трампа

Це стало черговим свідченням того, що москва не демонструє реальної готовності припинити війну.

У ніч на суботу росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київ та низку інших регіонів України, яка тривала з приблизно 1:30 ночі до ранку. Удар відбувся напередодні ключової зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, на якій планується обговорення можливого припинення війни.

Про це пише The New York Times.

Видання наголошуює, що атака підкреслює головну проблему мирних ініціатив під егідою США - москва майже не демонструє готовності до деескалації.

"Безперервні бомбардування відображають ключову дилему переговорів: росія не показує ознак бажання зупинити війну", - зазначає видання.

На тлі запеклих бойових дій територіальне питання залишається головним дипломатичним каменем спотикання. За даними NYT, у межах американського компромісного підходу розглядається створення вільної економічної зони на частині Донецької області, з якої Україна мала б відступити, однак деталі цієї пропозиції досі не узгоджені.

Водночас Зеленський заявив, що якщо США не підтримають ''жорстку'' позицію України щодо територій, він готовий винести 20-пунктовий мирний план на всеукраїнський референдум за умови, що росія погодиться на 60-денне припинення вогню для підготовки та проведення голосування.

В інтерв’ю Axios президент України також повідомив, що США запропонували 15-річну угоду про гарантії безпеки з можливістю продовження, однак Київ наполягає на більш тривалих і юридично зобов’язувальних механізмах захисту від майбутньої російської агресії. Серед критично важливих питань залишається і контроль над Запорізькою атомною електростанцією - найбільшою в Європі.

Президент США Дональд Трамп, зі свого боку, висловив упевненість, що зустріч із Зеленським у неділю «пройде добре», а також заявив, що очікує поговорити з Володимиром Путіним «найближчим часом».

Тим часом заступник міністра закордонних справ рф Сергій Рябков зазначив, що українська версія 20-пунктового плану відрізняється від того, що Росія обговорювала зі США, однак висловив обережний оптимізм, заявивши, що процес нібито досяг «поворотного моменту» у пошуку врегулювання.