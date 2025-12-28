росія перетворює білорусь на плацдарм для ударів по заходу України – ISW

Зміцнення російської присутності в білорусі спрямоване на дестабілізацію тилових областей України.

рф продовжує активно використовувати територію білорусі для ведення війни проти України та розбудови військової інфраструктури, яка в майбутньому може бути задіяна для агресії проти НАТО.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що останнім часом окупанти змінили тактику дронових атак, використовуючи білоруський напрямок для ударів по логістичних вузлах на заході України. За словами президента Володимира Зеленського, запуск безпілотників через кордон із білоруссю дозволяє ворогу обходити українські системи ППО.

Серед нещодавніх інцидентів, що підтверджують цю тенденцію:

Атака на Ковель, Волинська область: удар безпілотниками по залізничній станції, розташованій лише за 64 км від білоруського кордону, призвів до пошкодження локомотива та інфраструктури депо.

Удар потяга поблизу Коростеня, Житомирська область: через атаку БпЛА зійшли з рейок вантажний та пасажирський потяги. Експерти припускають, що ворогом могли бути використані "Шахеди" з онлайн-керуванням.

Спеціалісти з радіоелектронної боротьби не виключають, що оператори дронів могли перебувати безпосередньо на території білорусі, керуючи апаратами в режимі реального часу. Подібна активність раніше фіксувалася у прикордонних районах Чернігівщини та Сумщини.

В ISW наголошують: москва фактично закріпила за білоруссю статус військового плацдарму. Подальше зміцнення російської присутності в цій країні спрямоване не лише на дестабілізацію тилових областей України, а й на підготовку умов для можливих воєнних сценаріїв проти країн Північноатлантичного альянсу.